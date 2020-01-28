Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Відзначається, що сценарій до стрічки може написати Меган МакДоннелл, яка в даний момент працює над міні-серіалом Marvel Studios “ВандаВіжен”.

Джерела видання стверджують, що режисерський дует першого фільму – Анна Боден і Райан Флек – не зніматиме продовження.

Режисер нової картини поки не знайдений.

Сюжет продовження тримається в таємниці. Передбачається, що дія розгортатиметься в наші дні, а не в 90-і, як це було в оригіналі. Брі Ларсон повернеться до своєї ролі. Інші члени каста поки не оголошені.

Прем’єра фільму намічена на 2022 рік.

Нагадаємо, що “Капітан Марвел” став першим блокбастером студії про жінку супергероїню. Він мав величезний успіх у прокаті, подолавши позначку в 1 млрд доларів