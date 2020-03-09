Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.
Сценаристами серіалу стануть Адам Хоровіц, Едвард Кітсіс. Джош Гад (Гастон) також стане шоураннером проєкту. Музику напише Алан Менкен.
Серіал стане приквелом до відомого художнього фільму “Красуня та чудовисько” 2017 року.
Джерела повідомляють, що проєкт, який в даний час знаходиться на ранній стадії розробки, буде розповідати про час, який передував подіям фільму, а також розширить всесвіт “Красуні та чудовиська”. Інші зірки з фільму – такі як Емма Уотсон та Ден Стівенс – в даний час не запрошені до участі в зйомках.
Серіал вийде на стрімінговом сервісі Disney +.
- 8 травня 2017 року повідомлялося, що британська актриса Емма Уотсон, яка виконала головну роль у фільмі-мюзиклі “Красуня та чудовисько”, перемогла в гендерно-нейтральної номінації на звання кращого актора кіно за версією телеканалу MTV.
- 25 березня повідомлялося, що відома британська актриса Емма Уотсон стала найбільш високооплачуваною зіркою Голівуду завдяки ремейку діснеївського мультфільму “Красуня та чудовисько”, який зібрав понад 750 млн доларів.