Компанія Disney почала зйомки шестисерійного фільму про історію персонажів "Красуні та чудовиська" про Гастона та Лефу.

Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.

Сценаристами серіалу стануть Адам Хоровіц, Едвард Кітсіс. Джош Гад (Гастон) також стане шоураннером проєкту. Музику напише Алан Менкен.

Серіал стане приквелом до відомого художнього фільму “Красуня та чудовисько” 2017 року.

Джерела повідомляють, що проєкт, який в даний час знаходиться на ранній стадії розробки, буде розповідати про час, який передував подіям фільму, а також розширить всесвіт “Красуні та чудовиська”. Інші зірки з фільму – такі як Емма Уотсон та Ден Стівенс – в даний час не запрошені до участі в зйомках.

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Серіал вийде на стрімінговом сервісі Disney +.