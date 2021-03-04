Про це повідомляє CNN.

Disney заявила, що закриває щонайменше 60 магазинів в Північній Америці, що становить близько 35 % від всіх магазинів в регіоні. Компанія вирішила приділяти більше уваги своєму бізнесу в галузі електронної комерції, а не звичайними технологіями.

“У той час, як поведінка споживачів змістилося в бік покупок в Інтернеті, глобальна пандемія змінила очікування споживачів від роздрібного продавця”, – заявила президент підрозділу споживчих товарів Disney Стефані Янг.

У компанії також додали, що зосереджені на тому, щоб зробити свою платформу shopDisney більш “цілісною” і “персоналізованою”.

Зазначається, що пандемія COVID-19 спонукала людей робити покупки в Інтернеті. Дослідницька компанія eMarketer недавно повідомила, що продажі електронної комерції у всьому світі у 2020 році зросли майже на 28 %, перевищивши 4 трильйони доларів.

Disney має близько 300 магазинів по всьому світу. На піку свого розвитку в 1999 році у компанії було майже 800 точок по всьому світу.