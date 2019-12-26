Про це компанія повідомила в своєму Twitter-аккаунті.
“Коли Вернер Херцог (актор з серіалу – ред.) сказав: “Я хотів би побачити дитину”, ми подумали про це. Так ось вам новенька плюшева дитина для обіймів”, – йдеться в повідомленні.
Іграшка з малюком Йодою доступна лише для попереднього замовлення. Доставити іграшку до Нового року компанія не встигне: на сайті зазначено, що найближча передбачувана дата отримання замовлення – 3 вересня 2020 року.
Вартість іграшки – 24,99 доларів.
Йода – один з головних персонажів “Зоряних воєн”, він з’явився в кінці першої серії “Мандалорця” і швидко полюбився фанатам. В результаті малюк Йода став популярніший за самий серіал: йому присвячують фан-спільноти та меми.
- Раніше студія Disney представила перший трейлер серіалу “Мандалорець” (The Mandalorian), знятого за всесвітом “Зоряних воєн”.
- Куховарська книга з рецептами страв із “Зоряних воєн” буде опублікована в листопаді 2019 року.