Про це повідомляє BBC.
Звільнення є частиною плану щодо заощадження 5,5 мільярда доларів для прибутковості стримінгового сервісу Disney+, де вперше впала кількість передплатників з моменту запуску послуги у 2019 році.
Коментуючи скорочення робочих місць, пан Айгер сказав: “Я дуже поважаю та ціную талант і відданість наших співробітників у всьому світі, і я пам’ятаю про особистий вплив цих змін”.
Скорочення робочих місць становитиме близько 3,6% робочої сили Disney по всьому світу.
Попри те, що Disney повідомив про зростання продажів на 8% до 23,5 мільярдів доларів з жовтня по грудень минулого року, Disney+ заявив про збиток у розмірі 1,5 мільярда доларів. Кількість його передплатників скоротилася приблизно на 2,4 мільйона.
Стрімінговий сервіс компанії, за словами Боба, залишається пріоритетом.
Фредді Колхун, інвестиційний директор JM Finn, сказав BBC: “Останній рік або близько того у Disney були чималі проблеми, зокрема, у намаганнях зробити свій стрімінговий бізнес прибутковим”.
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