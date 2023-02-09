Виконавчий директор Disney Боб Айгер заявив, що ухвалив рішення скоротити 7 000 робочих місць у межах масштабної реструктуризації компанії-гіганта.

Про це повідомляє BBC.

Звільнення є частиною плану щодо заощадження 5,5 мільярда доларів для прибутковості стримінгового сервісу Disney+, де вперше впала кількість передплатників з моменту запуску послуги у 2019 році.

Коментуючи скорочення робочих місць, пан Айгер сказав: “Я дуже поважаю та ціную талант і відданість наших співробітників у всьому світі, і я пам’ятаю про особистий вплив цих змін”.

Скорочення робочих місць становитиме близько 3,6% робочої сили Disney по всьому світу.

Попри те, що Disney повідомив про зростання продажів на 8% до 23,5 мільярдів доларів з жовтня по грудень минулого року, Disney+ заявив про збиток у розмірі 1,5 мільярда доларів. Кількість його передплатників скоротилася приблизно на 2,4 мільйона.

Стрімінговий сервіс компанії, за словами Боба, залишається пріоритетом.

Фредді Колхун, інвестиційний директор JM Finn, сказав BBC: “Останній рік або близько того у Disney були чималі проблеми, зокрема, у намаганнях зробити свій стрімінговий бізнес прибутковим”.