Дистанція і визначені маршрути: в МОЗ розповіли, як проходитиме ЗНО

Перед входом на зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) медичні працівники опитуватимуть учасників тестування про стан їхнього здоров’я та проведуть термометрію.

Про це на брифінгу розповів заступник голови МОЗ, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, в кожному пункті тестування будуть організовані певні маршрути проходу до аудиторій та розроблені графіки.

“Діти, які приходять на складання ЗНО, перед входом будуть опитані про стан здоров’я медпрацівниками. Буде проведена термометрія, буде показана чітко визначена аудиторія для проходження ЗНО. За стрілками вони проходять в свою аудиторію. В аудиторії 15 осіб, а дистанція між учнями буде не менше 1-2 метрів”, – розповів Ляшко.

Він зазначив, що по школі також будуть розставлені антисептики, в санітарних кімнатах є мило, проточна вода та паперові рушники.

“Всім будуть надані захисні маски на вході. Термометри є. У медпрацівників захисні костюми, антисептики в пунктах тестування є, медичне чергування біля шкіл буде організовано”, – наголосив Ляшко.