Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дослідження компанії NordVPN.

Дослідження показало, що в порівнянні із зайнятістю в офісі, дистанційно співробітники витрачають, в середньому, на дві години більше часу. В першу чергу це пов’язано з тим, що немає необхідності витрачати час на дорогу.

Співробітники в США, які почали працювати дистанційно, додали до робочого дня, в середньому, по три години. Таким чином, вони працюють тепер на 40% довше.

Зайнятість жителів з країн Європи зросла не так кардинально. Наприклад, громадяни Франції, Іспанії і Великобританії працюють з дому, в середньому, на дві години довше. Аналогічна ситуація в Канаді. При цьому, більшість співробітників починають робочий день раніше, ніж їм потрібно було приїхати в офіс.

“Коли обмеження буде знято, я думаю, багато компаній стануть набагато більш лояльними до роботи з дому”, – зазначив експерт з цифрової конфіденційності NordVPN Teams Даніель Маркуссон.