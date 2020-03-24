Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дослідження компанії NordVPN.
Дослідження показало, що в порівнянні із зайнятістю в офісі, дистанційно співробітники витрачають, в середньому, на дві години більше часу. В першу чергу це пов’язано з тим, що немає необхідності витрачати час на дорогу.
Співробітники в США, які почали працювати дистанційно, додали до робочого дня, в середньому, по три години. Таким чином, вони працюють тепер на 40% довше.
Зайнятість жителів з країн Європи зросла не так кардинально. Наприклад, громадяни Франції, Іспанії і Великобританії працюють з дому, в середньому, на дві години довше. Аналогічна ситуація в Канаді. При цьому, більшість співробітників починають робочий день раніше, ніж їм потрібно було приїхати в офіс.
“Коли обмеження буде знято, я думаю, багато компаній стануть набагато більш лояльними до роботи з дому”, – зазначив експерт з цифрової конфіденційності NordVPN Teams Даніель Маркуссон.
- Керівництво “Укрзалізниці”, у зв’язку із запровадженням з 12 березня 2020 року в Україні тритижневого карантину для усіх закладів освіти, запропонувало співробітникам, які мають дітей дошкільного або шкільного віку і яких немає з ким залишити на цей період вдома, працювати віддалено.