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Дистриб’ютор Garmin в Україні виправив позначення Криму «російським» після публікації #Букв

Компанія "Навіоніка" — дистриб’ютор Garmin в Україні — виправила позначення Криму у складі Російської Федерації.

Вівторок, 7 вересня 2021, 14:57

Про це повідомляють #Букви.

Як сповіщалося, днями американська компанія Garmin Ltd., яка спеціалізується на виготовлені GPS-навігаційної техніки, спортивних годинників та карт, оновила топографічні карти “Дороги Росії. РФ. ТОПО”. При цьому було оновлено карти Криму, який був позначений як частина РФ. Про це повідомив дистриб’ютор Garmin в Росії.

#Букви також звернули увагу на те, що на сайті дистриб’ютора Garmin в Україні Крим названий “російським”. Так само Крим позначений у складі РФ у версіях сайту для США і Великої Британії.

На наступний день після публікації компанія “Навіоніка” — дистриб’ютор Garmin — виступила з публічною заявою, у якій наголосила, що не підтримує незаконну анексію Криму.

“Зі свого боку компанія “Навіоніка” … заявляє, що цілісність Українських кордонів не може бути порушена ні за яких обставин та вважає неприйнятним відображення анексованої території республіки Крим та міста Севастополь у складі РФ”, — йдеться в заяві.

Компанія запевнила, що звернулася до головного офісу та проводить перевірку власних ресурсів.

“Своєю чергою, ми відправили запит до головного офісу Garmin з вимогою перевірки та роз’яснення ситуації з описом та візуальним зображенням покриття картографічної продукції Garmin і заявою про своє категоричне несприйняття відображення республіки Крим та міста Севастополь не у складі України. Також компанія “Навіоніка” першочергово проводить перевірку своїх власних інтернет-ресурсів, картографічної та навігаційної продукції Garmin, і у разі виявлення позначення Криму територією РФ ця продукція буде виключена з продажу та буде повернена виробнику”, — наголосили в компанії.

Зауважимо, що відповідні виправлення вже почали робити. Зокрема, виправлений опис товару “Карта HXEU063R Дніпра, Дунаю, Південного Буга, Чорного та Азовського морів + Босфор та Дарданелли”.

Дистриб’ютор наголосив, що “був і буде українською компанією зі своїми непохитними принципами та патріотичною командою”. Також зазначається, що “Навіоніка” допомагала українським військовослужбовцям.

Водночас компанія не перепросила за позначення Криму у складі РФ в описах товарів на власному сайті та не надала пояснень таких позначень.

#Букви звертатимуться до Garmin в Україні та головного офісу Garmin з проханням прокоментувати обставити системного позначення незаконного анексованого півострова як частини РФ.

Зауважимо, Garmin — американська транснаціональна компанія, яка має дві штаб-квартири — в Олате, Канзас, США та Шаффгаузені, Швейцарія.

Теги: Garmin, анексія Криму, Крим, Росія

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