Фонд «Таблеточки» запустив благодійний збір на 111 000 аналізів, які потрібні онкохворим дітям та іншим пацієнтам «Охматдиту» до кінця року. Загальна вартість цих аналізів – 3,8 мільйона гривень. Кожен може зробити внесок на комфортну суму, а партнер збору – інвестиційна група ICU – доповнить основну вартість аналізів.

Частина сімей з онкохворими дітьми, які через повномасштабне вторгнення були змушені виїхати за кордон, повертаються в Україну. Через збільшення кількості пацієнтів у медичних закладах зростає й потреба в ліках та аналізах, від яких залежить ефективність лікування дітей.

На фото – півторарічна Влада, яка бореться з пухлиною печінки з метастазами. Їй, як і сотням інших дітей з раком, майже щодня роблять багато аналізів. Без цього одужання неможливе. В середньому кожному пацієнту «Охматдиту» роблять 150 аналізів за час лікування.

«Лабораторна діагностика дозволяє лікарю швидко оцінити стан пацієнта та призначити ефективне лікування. Особливо, коли мова йде про дітей, які часто не можуть розповісти, що їх турбує. Сучасна лабораторія дозволяє нашим лікарям оперативно поставити діагноз, оцінити та проконтролювати стан дитини, постійно моніторити ефективність лікування. Більшості дітей з відділень онкогематології аналізи роблять щодня», — каже завідувачка Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології Вікторія Яновська.

Фонд «Таблеточки», який 12 років допомагає дітям побороти рак, відкрив збір, в якому кожен може обрати пакет на 20, 40, 60, 100, 200, 500 аналізів та оплатити часткову його вартість. А основну – доповнить партнер фонду. Наприклад, повна вартість пакету «Профілактика ризиків» на 40 аналізів – 1360 гривень. З них благодійник вносить 290 гривень, а інвестиційна група ICU додає решту суми – 1070 гривень.

«В “Охматдиті” лікується найбільша кількість онкохворих дітей в Україні. Найскладніші онкогематологічні випадки з усіх регіонів України потрапляють сюди на діагностику та лікування. Саме від наявності реагентів залежить те, чи важкохвора дитина отримає належну терапію, і чи будуть упереджені випадки серйозних і життєво небезпечних ускладнень. Тому для нас є критично важливим, щоб лабораторії “Охматдиту”функціонували безперебійно», – говорить директорка департаменту програм допомоги фонду «Таблеточки» Юлія Ноговіцина.

Благодійний фонд «Таблеточки» є найбільшим в Україні фондом у сфері дитячої онкології, який працює з 2011 року, надаючи допомогу дітям та їхнім сім’ям на кожному етапі лікування від раку. За час роботи фонду адресну допомогу отримали понад 7 000 сімей. Наразі під опікою фонду щомісячно перебувають 500 дітей — це онкохворі діти, які лікуються в Україні, а також ті, хто був змушений виїхати на лікування за кордон.

Група ICU – незалежна фінансова група, що надає брокерські послуги, послуги з управління активами та приватним акціонерним капіталом, а також займається венчурними та фінтех-інвестиціями. Географія інтересів групи – ринки, що розвиваються. В Україні ICU – лідер ринку управління активами та пенсійними заощадженнями, а також вже понад 10 років є найбільшим брокером з торгівлі державними облігаціями. Засновники ICU – Макар Пасенюк та Костянтин Стеценко.