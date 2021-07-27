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Дитина за $60 тис.: СБУ викрила в Харківській області схему продажу немовлят за кордон

Служба безпеки України у Харківській області викрила міжрегіональну групу зловмисників на чолі зі столичними репродуктологами, яка налагодила схему “постачання“ іноземцям немовлят начебто у межах програми сурогатного материнства.

Вівторок, 27 липня 2021, 11:59

Про це повідомила пресслужба відомства.

Зазначається, що “власна“ дитина з повним пакетом підроблених офіційних документів обходилася замовникові у 60 тис. доларів.

За матеріалами СБУ, до складу організованої групи входили мешканці Київської та Харківської областей, у тому числі керівники одного зі столичних центрів репродуктивної медицини.

Зловмисники допомагали іноземцям оформити фіктивний шлюб з громадянками України. Згодом “свої“ медики офіційно засвідчували “безпліддя“ дружини, що було підставою для офіційного застосування допоміжних репродуктивних технологій.

Далі зловмисники розпочинали пошук кандидатки на сурогатне материнство. Як тільки жінка народжувала дитину, фіктивний шлюб розривали. І іноземець формально отримував право на вивезення дитини за кордон.

Крім цього, у межах проведених експертиз, СБУ задокументувала факт недбалого ставлення медичних працівників центру до своїх обов’язків, що призвело до смерті новонароджених.

У межах кримінального провадження було проведено обшуки у центрі репродуктивної медицини та за місцем фактичного проживання учасників схеми. У ході обшуків вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності, а також документальні докази.

Наразі зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення причетності учасників схеми до торгівлі людьми.

Фото: СБУ

Теги: Діти, немовля, продаж, СБУ, Харківська область

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