Українським чоловікам-студентам у Державній прикордонній службі України відмовляють у виїзді за кордон на навчання, доки діти та близькі високопосадовців здобувають освіту в тих самих ВНЗ.

Про це #Буквам повідомили у громадській організації “Студенти без кордонів”.

У Києві в парку імені Тараса Шевченка українські студенти іноземних вишів записали звернення до Кабінету Міністрів та прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Здобувачі освіти прагнуть привернути увагу до проблеми з виїздом за кордон чоловіків-студентів.

До липня в умовах воєнного стану студентам призовного віку простіше було виїхати до іноземного університету. Втім, наразі прикордонники відмовляють їм у перетині кордону, попри усі необхідні дозвільні документи. У ДПСУ не враховують дозволи та відстрочки з військкоматів, візи, студентські квитки чи накази про зарахування.

Студенти надсилали запити до Міністерства освіти, Міністерства оборони, Генштабу Збройних Сил, Держприкордонслужби. Усі відповіді звучать однаково: питання дозволів на перетину кордону у воєнний час залежить від адміністрації Державної прикордонної служби України.

У ГО зауважили, що отримали також офіційну відповідь від Мін’юсту, де зазначили, що не існує закону, який забороняє студентам призовного віку виїжджати за кордон, якщо вони не підлягають мобілізації.

Водночас заборони ДПСУ вдається обійти родичам депутатів та близьким знайомим високопосадовців.

Також юнаки зауважили, що доки студенти з РФ навчаються в найкращих закладах вищої освіти світу, українці втрачають свої місця у цих вишах.











Діти посадовців навчаються закордоном, доки інших українських студентів іноземних вишів не випускають з України // 6 фото

Наразі навчатися в Україні за програмами іноземних закладів повноцінно важко на тлі повітряних тривог, проблем зі світлом, зв’язком та інтернетом.

Крім того, у деяких закордонних ВНЗ немає можливості дистанційно здобувати диплом, а в інших не передбачено можливості оформлення академвідпустки.

Студенти створили електронну петицію з вимогою офіційно дозволити чоловікам виїхати за кордон на навчання. Петиція вже зібрала понад 25 000 підписів. Зокрема, здобувачі освіти створили публічний лист-звернення до української влади, який підписали більше ніж 1 100 громадян.

У такий спосіб, українська молодь влаштувала акцію у парку Шевченка, аби привернути увагу до проблеми виїзду за кордон з метою навчання юнаків, які не підлягають мобілізації.

За їх словами, вони прагнуть здобути європейську освіту, щоби потім повернутися і відбудовувати Україну.

ДОВІДКА: Українські чоловіки-студенти, які навчаються за кордоном, більше не зможуть виїхати за кордон під час дії воєнного стану.

Речник Державної прикордонної служби (ДПСУ) Андрій Демченко в коментарі виданню LIGA.net розповів, що вище військове керівництво з 14 вересня скасувало можливість перетину українського кордону студентами-чоловіками через масові підробки документів.

Варто зазначити, що Європейська студентська спілка (ESU) спільно з Українською асоціацією студентів (UAS) висловлюють занепокоєння ситуацією, з якою студенти-чоловіки стикаються на українському кордоні протягом минулих кількох тижнів. Валерій Залужний особисто закликав Міноборони зняти будь-які перешкоди для перетину кордону.

Своєю чергою, у ДПС надали роз’яснення щодо правил виїзду, проте є певні обмеження та винятки, а студенти й досі зіштовхуються з бюрократичною невизначеністю на пунктах перетину.