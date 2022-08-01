Про це повідомили на сайті Офісі Президента України.

Радниця уповноважена Президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук зазначила, що платформа буде допомогати правоохоронцям. Вони збиратимуть інформацію про постраждалих дітей внаслідок війни, зниклих безвісти або тих, яких перемістили до тимчасово окупованих теренів або депортували до РФ.

“Цей портал створений як інструмент пошуку дітей, їх порятунку та визволення з примусового переміщення чи депортації”, – сказала Герасимчук.

“Діти війни” матимуть дві основні функції:

Збирати та надавати ти актуальну інформацію про дітей, які постраждали через дії Росії. Зокрема про тих неповнолітніх, хто загинув, був поранений, зник безвісти, депортований або примусово переміщений. Також це стосується тих, кого вдалося розшукати та врятувати.

Допомагати розшукувати дітей, бо портал дозволяє зв’язатися з правоохоронними органами, Офісом генпрокурора та Національним інформаційний бюро.

Показники будуть оновлювати щодня правоохоронними органами та Національним інформаційним бюро. Порталом можуть користатися всі, хто мають інформацію про дитину, яка постраждала внаслідок війни.

Люди можуть отримати офлайн та онлайн консультацію. Для цього було створено Консультаційний центр при офісі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.