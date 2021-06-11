Перелік переможців опублікований на сайті премії.
Пулітцерівська премія — одна з найпрестижніших нагород у галузі літератури, журналістики, музики й театру. Серед нагород передбачена премія “Особлива згадка”. Її вручають тим, чиє досягнення не підходить під інші номінації.
Саме такою нагородою відзначили 18-річну Фрейзер — за її “сміливий запис вбивства Джорджа Флойда, відео, яке спровокувало протести проти жорстокості поліції по всьому світу, акцентувавши вирішальну роль громадян у пошуках правди й справедливості журналістами”. Як сповіщалося, відео, яке вона зняла, стало основою справи про вбивство Джорджа Флойда.
Зі смертю Флойда пов’язана не одна цьогорічна нагорода. У категорії “За видатне подання сенсаційного матеріалу” перемогло видання з Міннеаполіса Star Tribune. Його відзначили за “невідкладне, авторитетне і детальне висвітлення смерті Флойда від рук поліції у Міннеаполісі”.
А у номінації “Новинна фотографія” перемогло агентство Associated Press з добіркою фотографій з різних міст США, що ілюструють реакцію країни на смерть Флойда (переглянути можна тут).
- Нагадаємо, у травні 2020 року в Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. Під час затримання один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер.
- Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення. 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами.
- #Букви розповідали про це докладніше в матеріалі “Вбивство Джорджа Флойда і масові протести в США: хронологія подій”.
- Суд присяжних визнав колишнього офіцера Дерека Шовіна винним у вбивстві Джорджа Флойда.
- Президент США Джо Байден назвав обвинувальний вирок для Шовіна “гігантським кроком” до справедливості в Сполучених Штатах. А генеральний прокурор штату Міннесота Кейт Еллісон (Keith Ellison) заявив, що Дерек Шовін заслуговує найсуворішого покарання через смерть афроамериканця Флойда, оскільки той помер при обтяжувальних обставинах.
- Згодом Дерек Шовін подав клопотання про новий судовий розгляд.