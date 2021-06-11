Перелік переможців опублікований на сайті премії.

Пулітцерівська премія — одна з найпрестижніших нагород у галузі літератури, журналістики, музики й театру. Серед нагород передбачена премія “Особлива згадка”. Її вручають тим, чиє досягнення не підходить під інші номінації.

Саме такою нагородою відзначили 18-річну Фрейзер — за її “сміливий запис вбивства Джорджа Флойда, відео, яке спровокувало протести проти жорстокості поліції по всьому світу, акцентувавши вирішальну роль громадян у пошуках правди й справедливості журналістами”. Як сповіщалося, відео, яке вона зняла, стало основою справи про вбивство Джорджа Флойда.

Зі смертю Флойда пов’язана не одна цьогорічна нагорода. У категорії “За видатне подання сенсаційного матеріалу” перемогло видання з Міннеаполіса Star Tribune. Його відзначили за “невідкладне, авторитетне і детальне висвітлення смерті Флойда від рук поліції у Міннеаполісі”.

А у номінації “Новинна фотографія” перемогло агентство Associated Press з добіркою фотографій з різних міст США, що ілюструють реакцію країни на смерть Флойда (переглянути можна тут).