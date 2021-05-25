Telegram-канал, пов'язаний з білоруською владою, поширив відео, на якому Софія Сапега, дівчина затриманого опозиційного журналіста Романа Протасевича, зізнається у координуванні роботи ресурсу, який влада Олександра Лукашенка визнала екстремістським.

Про це інформує польський білоруськомовний телеканал “Белсат“. Також ролик опублікував канал NEXTA, роботу котрого раніше курував Протасевич.

На відео дівчина розповідає, що нібито є редакторкою Telegram-каналу “Чорна книга Білорусі”. Цей канал публікує дані правоохоронців, чиновників тощо, які підтримують режим Олександра Лукашенка.

У NEXTA заперечують причетність Сапеги до ведення каналу та інформують, що дівчину заарештували на 2 місяці за підозрою в організації масових заворушень.

Нагадаємо, в неділю, 23 травня, літак компанії Ryanair, який летів з Атен до Вільнюса, перетинаючи повітряний простір Білорусі, раптово змінив курс і приземлився у Національному аеропорту Мінська. Після приземлення літака білоруські силовики затримали опозиційного журналіста Романа Протасевича та його дівчину, громадянку Росії Софію Сапегу. Детальніше про Романа Протасевича, обставини його затримання та реакцію світової спільноти на це — в матеріалі #Букв.

Правозахисники центру “Вясна” не виключали, що після затримання Протасевича катуватимуть.

24 травня після повідомлень про можливе потрапляння Протасевича до лікарні з’явилося відео, на якому затриманий опозиційний журналіст із ймовірними подряпинами на лобі розповів, що дає білоруським силовикам визнавальні свідчення. Дмитро Протасевич, батько затриманого, вважає, що на відео із “зізнаннями” у його сина зламаний ніс.