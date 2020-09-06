Анастасія Зінченко, яка свого часу застрягла в охопленому коронавірусом Ухані, перебуває у стосунках з главою Держміграційної служби України Максимом Соколюком. Закохані вже тривалий час живуть разом.

Про це вони повідомили на своїх сторінках у соцмережах.

Соколюк розповів, що спочатку він, відповідно до своїх посадових обов’язків, допомагав дівчині повернутися в Україну, а потім все це перейшло в особисте спілкування.

Чиновник пише, що на початку відносин у них з Анастасією відбулася важка розмова, але взаємні поступки і бажання бути разом не дали померти новим почуттям.

“Ми разом не розуміємо, що це було, як так сталося і зірки зійшлися на небі, але це любов, і ми щасливі. Моя любов і душа” , – зізнається Соколюк.

Перший раз, пише Анастасія, вони поговорили по телефону 20.02.2020 – дату обидва закоханих вважають для себе магічною. З тих пір вони весь час спілкувалися, поки Настя не повернулася в Україну, а 25 квітня, вже на українській землі, вперше зустрілися.

“Коли я прилетіла, ми зустрілися і не знали що сказати, як як поводитися один з одним, це було дуже мило і неохайно. Максим передав мені написаного листа і поїхав, я залишилася у бабусі на самоізоляції. У листі він написав свої почуття, думки. Після прочитання я ходила по дому сама не своя, ми зідзвонились, і він пообіцяв скоро приїхати, це “скоро” відбулося за два дні” , – пише дівчина.

Вже за кілька тижнів Соколюк запросив дівчину до Києва, і вони почали жити разом.

“Ми разом, і ми дуже щасливі. Наша любов не схожа на звичайну, вона несе незвичайну історію і безліч подій, які ми з посмішкою розповідаємо нашим близьким” , – ділиться Анастасія.

Настя після повернення на батьківщину почала інтригувати фотографіями, на яких було зрозуміло, що в неї зав’язалися стосунки.

Соколюк навіть зробив таке саме тату, як у дівчини.

Що ж стосується шпіца Мішеля, який побічно і став причиною знайомства Анастасії і Максима, він живе разом із закоханими.

Відомо, що Максим Соколюк був ще одружений, коли познайомився з Анастасією. Але він розповідає, що одразу ж подав на розлучення. У чоловіка є донька та син від попереднього шлюб.

Заручилися закохані у травні, тобто через місяць після їхньої зустрічі. Соколюк на той момент ще перебував у процесі розлучення.

Як повідомлялося раніше, в лютому мандрівниці з України Анастасії Зінченко відмовили в евакуації з Китаю. Причиною тому послужило бажання дівчини залишити країну разом зі своїм улюбленцем.

Президент України Зеленський зателефонував дівчині і пообіцяв, що “знайде спосіб повернути” її на батьківщину. Також футбольний клуб “Шахтар”, що належить олігархові Ринату Ахметову, заявляв про готовність відправити до Китаю свій літак для того, щоб евакуювати Зінченко та решту, що застрягли в країні громадян.

1 травня, за більш ніж 2 місяці, дівчина нарешті повернулася додому до Херсона.