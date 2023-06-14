21-річна інфлюенсерка померла в китайському таборі для схуднення, де вона намагалася якомога швидше скинути 90 кілограмів.

Джерело: Insider

Дівчина, відома як Цуйхуа, що приблизно перекладається “нефритова зелена квітка”, записалася в закритий табір для схуднення, де її повсякденне життя зосереджувалося виключно на фітнесі.

У таборі в провінції Шеньсі Цуйхуа брала участь у високоінтенсивних тренуваннях і дотримувалася суворої дієти, щоб зменшити свою вагу. Вечорами вона вела прямі трансляції та тренувалася перед вболівальниками.

Цуйхуа заявила своїй аудиторії, що спочатку вона схудла на 25 кілограмів за два місяці, а протягом наступних шести місяців ще на 10. Її метою було скинути загалом 90 кілограмів.

Тренувальні відео Цуйхуа на Douyin, китайській версії TikTok, показували, як вона виконує вправи, часто відображаючи моменти, коли їй було важко встигати за тренуванням.

Її родина опублікувала відео через її обліковий запис, оголосивши про смерть Цуйхуа.

“Дякуємо всім за вашу підтримку та любов до Цуйхуа. Наша дитина потрапила на небеса. Ми сподіваємося, що зловмисники не введуть людей в оману заради розваг, які можуть зашкодити батькам і родині. Нехай наша дитина спочиває з миром, спасибі!” — йдеться в повідомленні.

У інфлюенсерки було близько 10 000 підписників на Douyin.

Новина про смерть Цуйхуа викликала суперечку в китайських соціальних мережах щодо безпеки її режиму тренувань.

“Така втрата ваги надто швидка і серце не встигає!” – один з коментаторів написав на Douyin.

Табори для схуднення стають все більш популярними в Китаї. Проте залишаються суперечливими, оскільки люди стурбовані тим, що швидка втрата ваги в результаті може бути нестійкою або нездоровою.