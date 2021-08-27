Для українських бібліотек у 2021 році за державний кошт закуплять книгу про "виховання дітей", яка вже спровокувала хвилю критичних відгуків у Мережі. А експерти повідомляють про наявність у виданні гендерних стереотипів.

#Букви розповідають, що відомо про цю ситуацію.

Про придбання 333 372 примірників різних книг “для поповнення бібліотечних фондів у 2021 році” повідомили в Українському інституті книги.

Там зауважили, що до списку потрапили 689 назв книжкових видань.

Перелік книг було затверджено наказом Міністерства культури та інформаційної політики України від 20 серпня 2021 року.

Згідно з повідомленням, над переліком працювали три експертні ради за відповідними тематичними напрямами:

• Експертна рада з оцінювання літератури для дітей та юнацтва;

• Експертна рада з оцінювання художньої літератури для дорослих;

• Експертна рада з оцінювання іншої (нехудожньої) літератури для дорослих.

В подальшому планується закупівля книг із переліку та відправлення їх бібліотекам.

Зокрема, планується закупити та передати бібліотекам 459 примірників видання “Щоб у 16 не було запізно” авторства Марини Ланге. Саме про цю книгу й піде мова.

Про що книга?

Опис книги, зокрема, наводиться на сайті онлайн-книгарні Yakaboo.

Згідно з описом, книжка розповідає про те, “як правильно допомогти дитині прожити кожен рік свого життя”

“Виховання дитини – захоплюючий експеримент, правда, недешевий. І ціна йому – одне людське життя. Ця книжка – поради на кожен рік, щоб експеримент був вдалим та приніс радість та задоволення всім його учасникам. Життя стає набагато простішим, коли розумієш, що відбувається і що дитині по-справжньому зараз потрібно… Зміст книжки продумано таким чином, щоб батьки зрозуміли, як виховання, наприклад, трирічного малюка, відобразиться на характері тринадцятирічного тінейджера. Авторка детально пояснює батькам, що відчуває дитина з моменту народження до 16 років”, – йдеться в описі.

В опублікованому на сайті книгарні вступі до книги авторка, наприклад, пише, що якщо “дівчинку хвалити за вчинки і досягнення, вона стане завойовувати любов і поводитиметься як хлопчик”. Крім того, Ланге радить відпустити дитину, якщо, вона, наприклад, захоче піти з дому в 15 років, та “дати грошей на перший час”.

На своїй Facebook-сторінці експерт з гендерної політики та спеціаліст з комунікацій Українського жіночого фонду Микола Ябченко також оприлюднив фрагмент з книги.

У ньому йдеться про те, що “дівчата вже народжуються з жіночими якостями”. Водночас “хлопчику щодня потрібно напрацьовувати чоловічі чесноти”.

Крім того, авторка пише, що дівчинка – “це атмосфера”, і її якості “проявляються від того, яка навколо неї аура”. “Природним для дівчат” називається: вміння піклуватися, умиротворення, цнотливість і здатність надихати.

Водночас хлопчик, на думку Ланге – “це досягнення”, і про хлопчиків “говорять лише дії та вчинки”.

Авторка книги Марина Ланге на сайті Yakaboo позиціонується як “практикуючий психолог, спеціаліст в області дитячої та підліткової психології, мудра порадниця для багатьох дітей та підлітків, мама”, яка “точно знає, як виховати психологічно здорову та щасливу людину”.

На звороті книги зазначено, що Марина Ланге – “дипломований психолог Вищої школи практичної психології”, “сертифікований арт-терапевт, ціннісно-орієнтований консультант і коуч”.

Судячи з дописів на Facebook-сторінці авторки, Ланге захоплюється аюрведою – традиційною системою індійської народної медицини та намагається дотримуватися її принципів. Ланге зізналася, що “живе в такому режимі років 10”.

Микола Ябченко ж звертав увагу на те, що класичної психологічної чи педагогічної освіти Марина Ланге не має.

“Авторка не має класичної освіти психолога. У неї диплом магістра з фондових ринків. Вища школа практичної психології – це приватна контора з Краснодару, Росія, яка проводить підвищення кваліфікації. Також авторка не має педагогічної освіти. І виникає питання, на якій підставі вона працює психологом у двох навчальних закладах?” – писав Ябченко.

Що кажуть фахівці?

Розбір книги був оприлюднений на сайті “Повага” – кампанії проти сексизму в медіа і політиці. Там зазначають, що авторка книги “транслює гендерні стереотипи та упередження”.

“Ця книжка вийшла у 2021 році у видавництві IPIO (вони називають себе “видавництвом мотиваційних книжок”), а вже встигла наробити галасу в Facebook та інших соцмережах. Авторка транслює гендерні стереотипи та упередження, при цьому називає себе арттерапевткою та “ціннісно орієнтованою консультанткою”, – йдеться в аналізі.

Психотерапевтка, медіаторка Марія Фабрічева на своїй сторінці в Facebook також розкритикувала видання.

“Поки ми тут з вами говоримо про рівні можливості, повагу, вивчаємо, аналізуємо новітні моделі вікової психології, актуальність теорії минулих століть та займаємось профілактикою та запобіганням домашнього насильства, тут на полиці книгарень готують відправити примірники “дуже цікавого” посібника, де блакитним по білому вам чітко та змістовно розкажуть, у чому ж полягає різниця між дівчатами та хлопцями, і як потрібно виховувати дівчинку, щоб надалі оця мала “150 см у спідниці” не провокувала справжнього чоловіка”, – написала Фабрічева, додавши, що авторка книги не має фахової освіти.

Варто зазначити, що співзасновник видавництва “Видавництво” Ілля Стронґовський звертався в червні до Yakaboo із закликом відмовитися від продажу книги.

“Низька грамотність, печерні стереотипи, знецінення, віктімблеймінг, шеймінг. Це видання – ідеальний приклад, що треба назавжди прибирати з книжок про виховання”, – писав Стронґовський.

Згодом він поінформував, що книжку зняли з продажу. Проте наразі вона знову доступна на сайті Yakaboo за ціною 300 гривень.

Як реагують у Мережі?

Під повідомленням Українського інституту книги про поповнення бібліотечних фондів користувачі Мережі цікавляться, на якій підставі до переліку було включено книгу “Щоб у 16 не було запізно”.

Користувачі називають книгу псевдопсихологічною та такою, що поширює “поради в стилі раннього середньовіччя”.

Негативні коментарі користувачі залишають і в коментарях на сайті Yakaboo.