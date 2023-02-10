Сирійську дівчинку, мати якої померла після того, як народила її під уламками будинку під час землетрусу, назвали Айя.

Про це повідомляє The Guardian.

Оскільки її батьки та всі її брати й сестри загинули, її дядько Салах аль-Бадран візьме на себе опікунство, коли дитину випишуть з лікарні.

Його будинок на північному заході Сирії також був зруйнований. Йому та його родині вдалося втекти з одноповерхової будівлі, але зараз вони живуть у наметі.

“Після землетрусу ніхто не може жити у своєму будинку. Лише 10% будівель тут безпечні для проживання”, — сказав він.

Абу Хадія, ймовірно, народила дівчинку, а потім померла за кілька годин до того, як їх знайшли, сказав доктор Хані Мааруф з лікарні Джихан в Афріні.

“Ми назвали її Айя, щоб перестати називати її новонародженою дитиною”, — сказав Мааруф. Також це ім’я арабською означає “знак від Бога”.

За словами доктора, стан дівчинки покращується з кожним днем.

Нагадаємо, що внаслідок землетрусу в Сирії, місцевій мешканці довелося народжувати під уламками. Жінка не вижила, але новонароджену дитину вдалося дістати рятувальникам.