Про це повідомляє The Guardian.
Оскільки її батьки та всі її брати й сестри загинули, її дядько Салах аль-Бадран візьме на себе опікунство, коли дитину випишуть з лікарні.
Його будинок на північному заході Сирії також був зруйнований. Йому та його родині вдалося втекти з одноповерхової будівлі, але зараз вони живуть у наметі.
“Після землетрусу ніхто не може жити у своєму будинку. Лише 10% будівель тут безпечні для проживання”, — сказав він.
Абу Хадія, ймовірно, народила дівчинку, а потім померла за кілька годин до того, як їх знайшли, сказав доктор Хані Мааруф з лікарні Джихан в Афріні.
“Ми назвали її Айя, щоб перестати називати її новонародженою дитиною”, — сказав Мааруф. Також це ім’я арабською означає “знак від Бога”.
За словами доктора, стан дівчинки покращується з кожним днем.
Нагадаємо, що внаслідок землетрусу в Сирії, місцевій мешканці довелося народжувати під уламками. Жінка не вижила, але новонароджену дитину вдалося дістати рятувальникам.
- Миттєве руйнування будинків відбувалось під час землетрусу магнітудою 7,8 бала, який вранці 6 лютого стався в Туреччині та Сирії, змусивши рятувальників шукати вцілілих серед загиблих. Жах наслідків породжує запитання: чому ніхто не знав про наближення землетрусу? Відповідь складна. Здатність передбачити, де і коли станеться землетрус, протягом багатьох років не вдавалась вченим. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, на землетруси припадає майже половина всіх смертей від стихійних лих протягом майже двох десятиліть.
- У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що кількість постраждалих унаслідок потужного землетрусу у Туреччині та Сирії, який стався 6 лютого, може сягати 23 мільйонів осіб.