Український дизайнер Антон Белінський закликав вийти під посольство Росії в Києві 23 січня, щоб "підтримати сусідів".

Відповідний заклик з’явився в Instagram Stories дизайнера.

“Друзі, Київ, привіт! Хто хоче 23-го вийти до російського посольства і підтримати наших сусідів? Пишіть”, – оголосив Белінський.

Що він має на увазі під словами “підтримати сусідів”, Белінський не уточнив.

Однак на 23 січня анонсовані акції на підтримку російського опозиційного політика Олексія Навального, який був нещодавно затриманий після прильоту з Німеччини до РФ і поміщений під варту.

У Фонді боротьби з корупцією, створеному Навальним, анонсували мітинги по всій Росії (в більш ніж 60 містах). Вони повинні стартувати в суботу, 23 січня, о 14:00.

У Мережі можна знайти анонси мітингів на підтримку Навального і в інших країнах. Наприклад, такі акції під гаслом “Свободу Навальному!” 23 січня плануються в Лондоні (Велика Британія) і Гельсінкі (Фінляндія).

Чи буде щось подібне організовано в Києві, поки невідомо.

До слова, Олексій Навальний у 2014 році, коментуючи захоплення Росією українських територій, заявляв, що “незважаючи на те, що Крим був захоплений з кричущим порушенням всіх міжнародних норм, проте реалії такі, що Крим зараз є частиною РФ”, “залишиться частиною Росії і більше ніколи в найближчому майбутньому не стане частиною України”.

Згодом Навальний повідомив, що в разі перемоги на президентських виборах проведе в окупованому Криму повторний референдум, оскільки “зараз незрозуміло, чия територія”.

ДОВІДКА. Антон Белінський – український дизайнер. Він розпочав свій шлях у моді як учасник малого подіуму Kiev Fashion Days. Через деякий час дизайнер вже представляв свої колекції в світових fashion-столицях. Наприклад, бренд Anton Belinskiy показав колекцію весна-літо 2019 у рамках Тижня моди в Парижі. Також дизайнер влаштував показ на Нью-Йоркському тижні моди в 2016 році.

Крім того, Белінський презентував колекцію в рамках півфіналу конкурсу молодих дизайнерів LVMH в 2015 році і потрапив у шорт-лист. Він був єдиним, хто представляє Україну в шорт-листі міжнародної премії. Його суперниками стали ще 25 модельєрів, серед яких відомі в індустрії імена – Vetements, MARQUES’ALMEIDA і Jacquemus.

Бренд Anton Belinskiy існує з 2009 року.