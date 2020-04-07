Американський дизайнер одягу, колишній креативний директор французького модного будинку Balenciaga Олександр Венг запустив онлайн-розпродаж архівних зразків, щоб допомогти Всесвітньої організації охорони здоров'я боротися з коронавірусів COVID-19.

Про це пише HYPEBAE.

Розпродаж відкрита на 72 години та триватиме до 9 квітня до 8:00 (за східним поясним часом).

До продажу доступні чоловічий та жіночий одяг минулих сезонів, а також взуття та аксесуари, наприклад, фірмові черевики Wor Kori і сумки Wangloc.

Зазначається, що знижки на всі речі становлять до 80 %, а 20 % від продажів Венг передасть на потреби ВООЗ.