Про це пише HYPEBAE.
Розпродаж відкрита на 72 години та триватиме до 9 квітня до 8:00 (за східним поясним часом).
До продажу доступні чоловічий та жіночий одяг минулих сезонів, а також взуття та аксесуари, наприклад, фірмові черевики Wor Kori і сумки Wangloc.
Зазначається, що знижки на всі речі становлять до 80 %, а 20 % від продажів Венг передасть на потреби ВООЗ.
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UPDATE: due to an overwhelmingly positive response, the alexanderwang vault is currently sold out! We’re restocking now and will notify those signed up to our e-mail newsletter when the vault re-opens. 20% of net proceeds from the alexanderwang vault will be donated to the UN Foundation’s #COVID19Fund for @who
- Відомий актор і політик Арнольд Шварценеггер і модель Кайлі Дженнер пожертвували по $ 1 млн на боротьбу з пандемією коронавірусу COVID-19.