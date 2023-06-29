Для 22 сімей з деокупованої Макарівщини встановили модульні будинки

Джерело: Сергій Притула в Telegram
В рамках проєкту NEST mobile houses 22 сім’ї отримали будинок та повернулись до рідного міста.
“Сім’ї не тільки отримують дах над головою, але й повертаються до свого звичного середовища — рідного двору, спільноти, з якою вони знайомі, спробувати відновити своє життя, а не повністю починати його з нуля”, — каже про підтримку проєкту General Manager OLX Україна Катерина Онищенко.
В рамках проєкту NEST розповідатимуть про кожну із родин, яким надали будинок, їх історію та побут.
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