Для 22 сімей з деокупованої Макарівщини встановили модульні будинки

Благодійний Фонд Сергія Притули спільно з OLX Україна встановили модульні будинки для 22 сімей з Макарівщини Полтавської області.

Джерело: Сергій Притула в Telegram

В рамках проєкту NEST mobile houses 22 сім’ї отримали будинок та повернулись до рідного міста.

“Сім’ї не тільки отримують дах над головою, але й повертаються до свого звичного середовища — рідного двору, спільноти, з якою вони знайомі, спробувати відновити своє життя, а не повністю починати його з нуля”, — каже про підтримку проєкту General Manager OLX Україна Катерина Онищенко.

В рамках проєкту NEST розповідатимуть про кожну із родин, яким надали будинок, їх історію та побут.