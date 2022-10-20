Для 46-ї бригади ДШВ: Порошенко передав депутату Погребиському дрони, рації, генератори та «швидку»

Про це політик повідомив у Facebook.
Олександр Погребиський – депутат Київради від “Євросолідарності”, десантник, один з лідерів ветеранської організації “Res_Publika. Брати по Зброї” з перших годин 24 лютого взяв активну участь в організації спротиву агресору. А після того, як росіян відкинули від столиці, воює у складі 46-ї десантно-штурмової бригади. Під час контрнаступу Олександр отримав поранення і контузію. Після короткого лікування десантник їде назад, на фронт.
“З порожніми руками в бригаду не повертаються”, – наголосив Порошенко і додав, що пишається справжнім фронтовим братерством з Олександром, яке триває з 2014 року.
Політик зауважив, що великий патріот та воїн знає, як це, коли після поля бою опиняєшся у кареті швидкої. Декілька місяців тому він отримав контузію, але фахові лікарі надали йому вчасну допомогу.
“І сьогодні я запросив Олександра, щоб вручити ключі від карети швидкої допомоги – такої, яка колись врятувала і його. Машина повністю укомплектована, щоб здійснити реанімацію, врятувати життя українського захисника. Бо ми всі прагнемо, щоб поступ українського війська був впевненим, а втрати – мінімальними”, – зазначив п’ятий президент.
Машина швидкої завантажена необхідними ліками та медзасобами для порятунку бійців.
Окрім цього, десантники отримають 25 новеньких дронів Autel, 5 з них – з тепловізорами, можуть працювати також вночі. Усі бригади ДШВ також отримали квадрокоптери.
А ще у 46-ту бригаду поїдуть генератори, радіостанції та ретранслятор.
Погребський пояснив, що це скарб, адже насамперед зв’язок – це одна із найважливіших складових будь-якого наступу, а без енергії зарядити ці рації неможливо. Він також додав, що дрони допомагають бачити й оцінювати оперативну ситуацію.
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