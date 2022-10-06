Сьогодні, 6 жовтня, росіяни обстріляли інфраструктурний об'єкт у Харкові, внаслідок чого зайнялася пожежа. За попередньою інформацією, ворог використав дрони-камікадзе.

Про це повідомили мер міста Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

“Ворог обстріляв інфраструктурний об’єкт в Основ’янському районі Харкова. На місці “прильоту” зараз пожежа. Інформація про постраждалих і ступінь руйнування об’єкта наразі уточнюється”, — зазначав Терехов.

Синєгубов також написав, що вночі окупанти завдали кілька ударів по промислових об‘єктах Основ’янського району Харкова: “Попередньо — росіяни застосували дрони-камікадзе”, — додав він.

За його словами, постраждалих немає. Водночас обласна прокуратура області повідомляє, що близько 2:30 та 4:40 снаряди влучили на територію підприємства в Основ’янському районі: “Внаслідок обстрілу відбулась пожежа площею 500 кв. м: пошкоджено службове одноповерхове приміщення та дах чотириповерхової нежитлової будівлі”, — йдеться в повідомленні.

Голова ОВА зауважив, що Росія обстріляла Куп’янський та Вовчанському райони Харківщини, а також населені пункти Богодухівського, Харківського районів: Уди, Ветеринарне, Стрілечу, Красне та ін. Внаслідок обстрілу Куп’янського району госпіталізовані троє чоловіків.