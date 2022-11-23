Лідер партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський зауважив, що інцидент з падінням ракети на території Польщі є трагічним, проте війна є трагедією набагато більшого масштабу.

Про це повідомляє RMF24.

Вибух у селищі Пшеводув на Люблінщині стався у другій половині дня 15 листопада.

Згодом міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт запропонувала надати Польщі підтримку, зокрема системами ППО Patriot і винищувачами Eurofighter.

“Ми запропонували Польщі підтримку в забезпеченні безпеки повітряного простору – нашими винищувачами Eurofighter і системами ППО Patriot”, – зазначила Ламбрехт.

Качинський зауважив, що це, безумовно цікава пропозиція. Проте, польський політик вважає, що для безпеки Польщі було б найкраще, якби німці передали це обладнання українцям, навчили українські екіпажі, з умовою, що батареї дислокуватися на заході України.

“Тоді це, напевно, дозволило б збивати ракети противника ефективніше, ніж С-300. З іншого боку, це захистило б нас від таких подій, як та, що сталася в Пшеводові. Водночас, якби росіяни вирішили напасти на нас, це теж був би для нас захист”, – пояснив він.

Качинський переконаний, що таке рішення є оптимальним і показало б, що німці здійснюють реальну зміну ставлення, а не якийсь акт пропагандистського характеру.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому НАТО посилила протиповітряну оборону в Східній Європі. Понад десяток союзників по НАТО на чолі з Німеччиною в жовтні виступили з ініціативою щодо спільної закупівлі систем протиповітряної оборони для кількох рівнів загроз, зокрема й Patriot.

15 листопада росіяни завдали масованого ракетного удару по Україні, випустивши близько 100 ракет.

Після того, як росіяни завдали масованих ракетних ударів по Україні, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у терміновому порядку скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони.

Офіційно про причину скликання комітету спершу не повідомлялось, однак у польських ЗМІ поширювалась інформація, що під час масованого ракетного обстрілу України російська ракета також впала на території Польщі, поблизу кордону з Україною, внаслідок чого загинуло двоє осіб.

Довідка. Patriot — американський зенітний ракетний комплекс (ЗРК), який використовується армією США і її союзниками. Виробляється компанією Raytheon, що розташована в США. Це складна багатоцільова система, призначена для збивання літаків, балістичних або крилатих ракет. Окрім США, цією системою керують 17 країн, зокрема Румунія та Польща.

Максимальна дальність перехоплення цілі: 80 км (в секторі 90 градусів);Мінімальна дальність перехоплення цілі: 3 км; Максимальна висота перехоплення цілі: 24 км; Мінімальна висота перехоплення цілі: 0,06 км; Кількість одночасно обстрілюваних цілей: 8 (в секторі 90 градусів); Ймовірність ураження цілі: 0,8 (в бойових умовах – 0,4-0,6); Вага ракети: 912 кг; Вага ракети в ТПК: 1696 кг; Швидкість: 3 – 5 м; Управління: за допомогою хрестоподібних стабілізаційних хвостових площин; Система наведення: на середній ділянці – радіокомандна; на кінцевій – радіолокаційна TVM; Час розгортання з маршу: 30 хвилин.