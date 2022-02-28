В Україні тимчасово заблокували дві функції на Google Maps. Це зробили після консультацій з українським урядом задля забезпечення захисту громадян.

Про це повідомляє американське видання CNN.

Функції надавали певну інформацію користувачам у режимі реального часу. Одна із них охоплювала накладання трафіку онлайн на мапах. Цим користувався ворог для спостереження за Україною здалеку. Інша функція Live Busyness охоплює наскільки популярним для відвідування може бути якесь місце в конкретний час.

За словами Google, в Україні при використанні будуть доступний режим навігації на мапах, як і раніше. Завдяки тимчасовим обмеженням ворог не зможе відстежувати дорожній рух онлайн та місця. Отож він не отримає інформацію, де базуються як наші військові, так і загони окупанта.