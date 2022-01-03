Безвізовий режим зі Сполученими Штатами Америки є цілком реальною перспективою, проте, для цього необхідно досягти низки критеріїв.

Про це повідомила амбасадорка США Оксана Маркарова в інтерв’ю Радіо Свобода.

“Коли я їхала до США, говорила, що це буде моя мрія та мета – наблизитися до безвізового режиму”, – зауважила Оксана Маркарова.

Вона зазначила, що існує чіткий перелік критеріїв, котрим повинна відповідати країни аби отримати безвіз із США.

“Це стосується також питань усередині країни: захисту кордонів, обміну інформацією між нашими країнами. Є перелік конкретних питань”, – заявила амбасадорка.

Наступний критерій, за її словами, стосується частоти випадків, коли люди нелегально залишаються в США, приїхавши туди за туристичною візою.

“Над цими показниками треба працювати, щоб вони були в тих рамках, після яких це питання може бути політично обговорено між державами», – зазначила пані Маркарова.

Також вона резюмувала, що це питання знаходиться на постійному контролі та є пріоритетним.

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