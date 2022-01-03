Про це повідомила амбасадорка США Оксана Маркарова в інтерв’ю Радіо Свобода.
“Коли я їхала до США, говорила, що це буде моя мрія та мета – наблизитися до безвізового режиму”, – зауважила Оксана Маркарова.
Вона зазначила, що існує чіткий перелік критеріїв, котрим повинна відповідати країни аби отримати безвіз із США.
“Це стосується також питань усередині країни: захисту кордонів, обміну інформацією між нашими країнами. Є перелік конкретних питань”, – заявила амбасадорка.
Наступний критерій, за її словами, стосується частоти випадків, коли люди нелегально залишаються в США, приїхавши туди за туристичною візою.
“Над цими показниками треба працювати, щоб вони були в тих рамках, після яких це питання може бути політично обговорено між державами», – зазначила пані Маркарова.
Також вона резюмувала, що це питання знаходиться на постійному контролі та є пріоритетним.
Читайте також: Три скандали Оксани Маркарової
- Нагадаємо, у листопаді народний депутат від “Європейської Солідарності” Олексій Гончаренко розповів, чому делегації від опозиції не вдалося зустрітися із послом України в США Оксаною Маркаровою. Олексій Гончаренко нагадав, що Оксана Маркарова зустрілася із нардепами від “Голосу”, проте із делегатами від опозиції – ні.
- У жовтні народна депутатка від “Європейської Солідарності” Вікторія Сюмар заявила, що амбасадорка України у США Оксана Маркарова намагається скасувати заплановані раніше зустрічі нардепів з американськими політиками.
- 23 грудня Кабмін схвалив проєкт угоди між Україною та Республікою Сейшельські острови про взаємне скасування візових вимог.
- Раніше Україна схвалила дипломатичний безвіз з Саудівською Аравією. Власникам дипломатичних і службових паспортів не треба більше оформляти короткострокові візи.