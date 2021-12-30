Про це йдеться на сайті ВРУ.

“Законом передбачено розширення переліку товарів, які не підлягають маркуванню марками акцизного податку — тестовими зразками алкогольних напоїв та натуральними винами, без додавання спирту, міцність яких не перевищує 15%”, — йдеться у повідомлені.

Йдеться про звичайні (не ігристі) вина та зброджені напої, фактична міцність яких вище 1,2% об’ємних одиниць етилового спирту, але не вище 15%, роз’яснили в Податковій. За умови, що етиловий спирт, який міститься в готовому продукті, має ферментне походження.

А також ідеться про тестові зразки алкогольних напоїв, які не призначені для роздрібного продажу та ввозяться суб’єктами господарювання, які мають ліцензії на право гуртової торгівлі відповідною продукцією, для проведення досліджень або випробувань, але не більше 3 л кожного виробу.

Під проведенням досліджень та випробувань мається на увазі калібрування лабораторного обладнання, проведення дегустацій, вивчення фізико-хімічних показників, дизайну.