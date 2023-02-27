Ексміністру інфраструктури Андрію Пивоварському оголосили підозру у зловживанні владою та службовим становищем, через які держава зазнала збитків на понад $30 млн. Він заявив, що НАБУ запросило суд застосувати стосовно нього запобіжний захід у вигляді застави на суму 20 млн грн.

Про це повідомив Андрій Пивоварський у Facebook.

За версію слідства, у липні 2015 року ексміністр інфраструктури та його заступник, який був головою Тарифної ради Мінінфраструктури, сприяли ухваленню наказу, згідно з яким дозволялося приватним компаніям стягувати половину ставки корабельного збору із суден в морському порту “Південний”. У НАБУ заявили, що право на збори належить виключно держпідприємству, а акваторія порту є державною власністю та перебуває у користуванні АМПУ.

За результатами експертизи, протягом чотирьох років через незаконний наказ держава недоотримала понад 30 млн доларів. “Розслідування зловживань в Мінінфраструктури детективи НАБУ розпочали восени 2019 року, для чого витребували матеріали з СБУ і Нацполіції, коли ті намагались закрити відповідні провадження. Відтоді НАБУ неодноразово зверталося до Кабінету Міністрів, Міністерства юстиції, Міністерства інфраструктури, ДП “АМПУ”, аби вони припинили дію незаконної схеми”, – наголосили в НАБУ. Утім, відомства не скасували наказ. Також вони не подали позови про повернення приватними компаніями грошей корабельного збору.

За словами Андрія Пивоварського, йому приписують лобіювання інтересів одного з власників приватних причалів. Він стверджує, що його складова в скоєнні злочину полягає у виступі на засіданні Кабміну та підписанні документа, який погодили члени уряду.

“Категорично не погоджуюся з тим, що викладено, як в повідомленні про підозру, так і в клопотанні про обрання мені запобіжного заходу. Переконаний, що Вищий антикорупційний суд надасть об’єктивну та неупереджену оцінку усім обставинам справи”, – написав він.