Про це повідомляють #Букви.

Відповідний малюнок з двома собаками – польським з мультсеріалу та реальним українським собакою-сапером – опублікували на сторінці Фундації Лехослава Маршалека, автора мультсеріалу про Рекса.

На малюнку Рекс передає Патрону медаль, а внизу підпис – “для героїчного пса Патрона від Рекса”.

“Рекс” виходив на телеекрани з 1967 по 1988 роки, набув значної популярності за межами Польщі і транслювався у багатьох країнах. У місті Бельсько-Бяла, де знімався серіал, “Рексу” навіть встановили пам’ятник.