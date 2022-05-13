Про це повідомляють #Букви.
Відповідний малюнок з двома собаками – польським з мультсеріалу та реальним українським собакою-сапером – опублікували на сторінці Фундації Лехослава Маршалека, автора мультсеріалу про Рекса.
На малюнку Рекс передає Патрону медаль, а внизу підпис – “для героїчного пса Патрона від Рекса”.
“Рекс” виходив на телеекрани з 1967 по 1988 роки, набув значної популярності за межами Польщі і транслювався у багатьох країнах. У місті Бельсько-Бяла, де знімався серіал, “Рексу” навіть встановили пам’ятник.
- Нагадаємо, 61-річний мешканець Маріуполя Ігор подолав майже двісті кілометрів, аби дістатися з розбомбленого росіянами міста до Запоріжжя. Чоловік разом із собакою Жужею пройшли пішки п’ять днів, поки їх не зустрів водій вантажівки.
- Також повідомлялось, що очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба дав прихисток цуценятку з Маріуполя, господарі якого зникли безвісти.
- Окрім цього, поряд із професійними військовими Україну часто захищають й чотирилапі друзі. Чергова героїчна історія пса-розвідника, на ім’я Вася, вразила українців. Кане-корсо, котрий роками служив у розвідувальному підрозділі морської піхоти, аби не втрапити у полон до окупантів мусив відгризти собі лапу.