Український інститут та EdEra за підтримки Міжнародного фону "Відродження" та ЄС розробили безплатний онлайн-курс для іноземців "Ukrainian Culture: Understanding the Country and Its People" ("Українська культура: Розуміння країни та її людей").

Про це повідомляє пресслужба фонду.

У межах віртуального курсу десять українських науковців та науковиць з різних галузей розкриють десять тем, що охоплюють найважливіші аспекти української культури: їжа, місто і село, мова, література, мистецтво та багато іншого.

Кожна тема присвячена певному ракурсу, відео показують, як минулі події, включно з зовнішнім політичним і культурним домінуванням імперських держав, сформували українське суспільство.

Зокрема:

Коріння української мови та її зв’язок з іншими слов’янськими мовами

Основні цінності українців та їх вплив на суспільство

Вплив візантійської традиції та католицького світу на релігійні практики України

Роль української жінки в минулому та сьогоденні країни

Вплив різних цивілізацій, націй, етносів на український культурний простір

Коріння міфів про українців як «націю сільських» та взаємозв’язок міського та сільського способу життя в українській культурі

Українська культура харчування та її вплив на травматичні історичні події

Культурне відродження 1920-1930-х років і найвидатніші художники-авангардисти

Вплив російської війни на українську культуру

Одні з найвідоміших діячів української культури на світовій арені

Розуміння сучасних подій, наголосили у пресслужбі, потребує усвідомлення культурних і соціальних основ сучасного українського суспільства. Українська нація розвивалася століттями. Зовнішні сили часто кидали йому виклик, і його зростання визначався географією, культурними обмінами та глобальними подіями.

Окрім відеолекцій, курс пропонує важливі первинні та вторинні джерела. Це тексти, відео та онлайн-ресурси, які торкаються низки проблем української культури. Кожен із них допоможе вам сформувати виважене та нюансоване бачення української культури, ідентичності та суспільства.

Курс доступний 18-ма мовами безплатно, за посиланням.