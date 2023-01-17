Про це повідомляє пресслужба фонду.
У межах віртуального курсу десять українських науковців та науковиць з різних галузей розкриють десять тем, що охоплюють найважливіші аспекти української культури: їжа, місто і село, мова, література, мистецтво та багато іншого.
Кожна тема присвячена певному ракурсу, відео показують, як минулі події, включно з зовнішнім політичним і культурним домінуванням імперських держав, сформували українське суспільство.
Зокрема:
- Коріння української мови та її зв’язок з іншими слов’янськими мовами
- Основні цінності українців та їх вплив на суспільство
- Вплив візантійської традиції та католицького світу на релігійні практики України
- Роль української жінки в минулому та сьогоденні країни
- Вплив різних цивілізацій, націй, етносів на український культурний простір
- Коріння міфів про українців як «націю сільських» та взаємозв’язок міського та сільського способу життя в українській культурі
- Українська культура харчування та її вплив на травматичні історичні події
- Культурне відродження 1920-1930-х років і найвидатніші художники-авангардисти
- Вплив російської війни на українську культуру
- Одні з найвідоміших діячів української культури на світовій арені
Розуміння сучасних подій, наголосили у пресслужбі, потребує усвідомлення культурних і соціальних основ сучасного українського суспільства. Українська нація розвивалася століттями. Зовнішні сили часто кидали йому виклик, і його зростання визначався географією, культурними обмінами та глобальними подіями.
Окрім відеолекцій, курс пропонує важливі первинні та вторинні джерела. Це тексти, відео та онлайн-ресурси, які торкаються низки проблем української культури. Кожен із них допоможе вам сформувати виважене та нюансоване бачення української культури, ідентичності та суспільства.
Курс доступний 18-ма мовами безплатно, за посиланням.
- Єльський університет опублікував лекції з американським істориком Тімоті Снайдером, що присвячені історії України, її значенню для світу, а також зв’язкам з Росією та шляху виборювання незалежності нашої держави.
- Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця запропонував повернути в Україні росіянам “історичну назву” їхньої країни. Аргументуючи пропозицію тим, що кожна країна по-різному пише і вимовляє назви країн, він закликав використовувати в Україні назву “Московія” для країни-агресорки.
- Депутат Сейму Латвії Александр Кірштейнс викликав істерику російських пропагандистів, пояснюючи історичні факти становлення РФ. Він пояснив, що російської нації не існує, власне як і першоджерела їхньої мови.