Про це сповістив народний депутат України Павло Сушко, передає Верховна Рада України.
Під час воєнного стану особи з інвалідністю І та ІІ груп, незалежно від віку, можуть перетинати державний кордон України за наявності одного з наступних документів:
- довідки до акту огляду медико-соціальною експертною комісією;
- посвідчення, що підтверджує відповідний статус, пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги;
- довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію або соціальну допомогу.
Разом з кожною людиною з інвалідністю I та II групи, яка потребує постійного догляду, дозволено перетинати кордон одному з членів сім’ї першого ступеня спорідненості, яка досягла 18-річного віку, або іншій особі, яка вже повнолітня та здійснює догляд відповідно до законодавства.
Документом, що підтверджує догляд у цьому випадку може бути посвідчення, довідка про отримання компенсації на догляд. Також людину з інвалідністю, яка визнана недієздатною або обмежена в дієздатності, може супроводжувати один опікун, піклувальник або член сім’ї першого ступеня споріднення, який досяг 18-річного віку.
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