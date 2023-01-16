«Для надійного зв’язку та координації військ» – Порошенко підготував нову партію терміналів Starlink для ЗСУ

Про це політик зазначив у Facebook.

Термінали допоможуть військовим координувати роботу розвідки та артилерії, а значить, за словами Порошенка, буде ще більше знищених ворогів. Політик наголосив, що страшна трагедія в Дніпрі, де від російського ракетного удару загинули десятки людей, лише посилює нашу лють та впевненість у перемозі над росіянами.

Він зауважив, що саме Starlink одними з перших йдуть на рівні запитів від наших військових.

Вони майже так само необхідні, як і бронетехніка, як і “Посейдони” та ЗУшки. І потрібно їх багато. Дякую Ілону Маску, а найголовніше — дякую вам! Всім тим, хто допомагає нам доставляти такі скарби на фронт”, – йдеться у дописі п’ятого президента.

Starlink — це не просто гарний інтернет, девайс забезпечує надійний зв’язок та координацію військ. Це ефективний засіб для ще кращого застосування нашої артилерії, ракет, дронів і розвідки, які нищать окупантів у промислових масштабах.

А це – надійний зв’язок. Це – надійна координація військ. Це – надійне і ефективне застосування артилерії, ракет, дронів і розвідки. А значить – ще більше знищених росіян”, – пояснив Порошенко.

З 24 лютого після початку повномасштабного російського вторгнення у Порошенка спрямували на підтримку ЗСУ понад 1 млрд 650 млн грн.