російсько-українська війна
19:49 Нардеп Герасимов прокоментував оголошену йому підозру від НАБУ: упевнений, що виграє справу у суді
Допомагають перемагати
19:17 «Для надійного зв’язку та координації військ» – Порошенко підготував нову партію терміналів Starlink для ЗСУ
18:16 Чому ЗСУ не могли збити крилату ракету X-22, яка вдарила до житловому будинку у Дніпрі
17:49 Путін зневажає міжнародне право – глава МЗС Німеччини Бербок
17:23 «Вони вивчають українську, тому що Росія хоче її знищити» — засновниця школи «Speak Ukrainian» про іноземців, що вивчають нашу мову
17:21 Російська редакція The Village написала про тури блогерів в зруйнований РФ Маріуполь, визнавши «референдум»
17:18 Голлівудському актору Кевіну Спейсі висунуто 12 обвинувачень у сексуальних домаганнях
17:07 У Bloomberg опублікували список, скільки Україна отримала зброї з початку вторгнення
17:00 Що об’єднує розбомблену в 1945 році Хіросіму та океанічний земний простір – пояснюють експерти
16:11 Вчені спостерігають зростання частоти сонячних спалахів: чи є це загрозою для людства?
15:59 Постачальника продуктів для ЗСУ звинуватили у розкраданні — ДБР
15:52 «Москва повинна за будь-яку ціну впливати на політику іноземних держав» – заява російських політологів
15:34 В Італії затримано боса сицилійської мафії «Коза Ностра» — він переховувався 30 років
14:56 У Херсоні викрили двох агентів ФСБ Росії
14:23 На Хмельницькій АЕС проводять безпекові заходи — СБУ
13:22 18 млрд євро: цього тижня Україна отримає перший транш макрофіну від ЄС
12:57 В Австрії розслідують вивезення у Москву двох неповнолітніх українців нібито для возз’єднання родини
12:22 Близько 60 000 смертей: наслідки припинення «нульового COVID-19» у Китаї
12:14 У Херсоні російські військові обстріляли дитячу лікарню
11:41 У Дніпрі кількість жертв внаслідок російського ракетного удару зросла до 36
11:16 У Німеччині стартували розширені навчання для українських військових
10:48 9 років тому Верховна Рада ухвалила низку антиконституційних законів, відомих як «диктаторські»
10:00 Малоймовірно, що РФ знову наступатиме на півночі України, проте виключати такий сценарій не варто – Інститут вивчення війни
09:40 Кумир мільйонів оживе на екранах: очікується новий біографічний фільм про Емі Вайнгауз
09:04 Попри важкі бої, ЗСУ утримують Соледар – розвідка Великої Британії
08:49 Протягом наступних шести місяців Кремль проведе низку заходів для повернення переваги на полі бою – ISW
08:15 В Україну прийде потепління: прогноз погоди на 16 січня
07:15 16 січня: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
01:23 У Німеччині запропонували викупити у Катару танки Gepard для України

«Для надійного зв’язку та координації військ» – Порошенко підготував нову партію терміналів Starlink для ЗСУ

Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко спільно з волонтерами ГО "Справа Громад" придбав для потреб ЗСУ 80 терміналів Starlink. 

Понеділок, 16 січня 2023, 19:17
Підтримати

Про це політик зазначив у Facebook.

Термінали допоможуть військовим координувати роботу розвідки та артилерії, а значить, за словами Порошенка, буде ще більше знищених ворогів. Політик наголосив, що  страшна трагедія в Дніпрі, де від російського ракетного удару загинули десятки людей, лише посилює нашу лють та впевненість у перемозі над росіянами.

Він зауважив, що саме Starlink одними з перших йдуть на рівні запитів від наших військових.

Вони майже так само необхідні, як і бронетехніка, як і “Посейдони” та ЗУшки. І потрібно їх багато. Дякую Ілону Маску, а найголовніше — дякую вам! Всім тим, хто допомагає нам доставляти такі скарби на фронт”, – йдеться у дописі п’ятого президента.

Starlink — це не просто гарний інтернет, девайс забезпечує надійний зв’язок та координацію військ. Це ефективний засіб для ще кращого застосування нашої артилерії, ракет, дронів і розвідки, які нищать окупантів у промислових масштабах.

А це – надійний зв’язок. Це – надійна координація військ. Це – надійне і ефективне застосування артилерії, ракет, дронів і розвідки. А значить – ще більше знищених росіян”, – пояснив Порошенко.

З 24 лютого після початку повномасштабного російського вторгнення у Порошенка спрямували на підтримку ЗСУ понад 1 млрд 650 млн грн.

Теги: Starlink, волонтери, допомога армії, ЗСУ, підтримка ЗСУ, Порошенко

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook