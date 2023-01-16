«Для надійного зв’язку та координації військ» – Порошенко підготував нову партію терміналів Starlink для ЗСУ

Про це політик зазначив у Facebook.
Термінали допоможуть військовим координувати роботу розвідки та артилерії, а значить, за словами Порошенка, буде ще більше знищених ворогів. Політик наголосив, що страшна трагедія в Дніпрі, де від російського ракетного удару загинули десятки людей, лише посилює нашу лють та впевненість у перемозі над росіянами.
Він зауважив, що саме Starlink одними з перших йдуть на рівні запитів від наших військових.
Вони майже так само необхідні, як і бронетехніка, як і “Посейдони” та ЗУшки. І потрібно їх багато. Дякую Ілону Маску, а найголовніше — дякую вам! Всім тим, хто допомагає нам доставляти такі скарби на фронт”, – йдеться у дописі п’ятого президента.
Starlink — це не просто гарний інтернет, девайс забезпечує надійний зв’язок та координацію військ. Це ефективний засіб для ще кращого застосування нашої артилерії, ракет, дронів і розвідки, які нищать окупантів у промислових масштабах.
А це – надійний зв’язок. Це – надійна координація військ. Це – надійне і ефективне застосування артилерії, ракет, дронів і розвідки. А значить – ще більше знищених росіян”, – пояснив Порошенко.
З 24 лютого після початку повномасштабного російського вторгнення у Порошенка спрямували на підтримку ЗСУ понад 1 млрд 650 млн грн.
- П’ятий президент Петро Порошенко передав військовим три комплекси БПЛА “Poseidon”, які виготовлені на шасі британської вантажівки DAF. Йдеться про дев’ять БПЛА, станції управління, а також три спеціально переобладнані автівки з кунгами.
- Телеведучий, громадський діяч та волонтер Сергій Притула оприлюднив звіт щодо витрат коштів, які було зібрано “на помсту”. Відтак, на основну частину донатів українців придбано 142 дрони, а залишок буде перераховано на придбання чергового комплексу БПЛА “Валькірія”.
- Петро та Марина Порошенки передали потужний генератор одному з комунальних підприємств Києва.