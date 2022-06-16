Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
За словами заступника начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ генерала Олексія Громова, на напрямках чисельність угруповування близько 150 тисяч осіб. При цьому разом з повітряним та морським компонентом число складе приблизно 220 тисяч військовослужбовців.
До війни проти України залучено підрозділи бойові армійські системи. Крім того, вони скерували воювати федеральну службу військ гвардії та мобілізаційні підрозділи.
Вранці Генштаб звітував, що окупанти втратили близько 32 950 бійців без урахування санітарних втрат. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
- Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Крим є стратегічною метою для України. Його буде звільнено від окупантів. Для цього, а також для звільнення решти окупованих територій, ЗСУ використовуватимуть зброю партнерів.
- Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що росіяни завдали авіаудару по Лисичанську.