Росія залучила до бойових дій в Україні близько 330 тисяч осіб. На Слобожанському напрямку ворог перегруповує війська.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

За словами заступника начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ генерала Олексія Громова, на напрямках чисельність угруповування близько 150 тисяч осіб. При цьому разом з повітряним та морським компонентом число складе приблизно 220 тисяч військовослужбовців.

До війни проти України залучено підрозділи бойові армійські системи. Крім того, вони скерували воювати федеральну службу військ гвардії та мобілізаційні підрозділи.

Вранці Генштаб звітував, що окупанти втратили близько 32 950 бійців без урахування санітарних втрат. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.