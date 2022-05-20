Після 24 лютого, коли розпочався повномасштабний наступ російських військ на територію Україну, Північноатлантичний альянс довів свою здатність мобілізуватися для колективної оборони та вміло підтримувати українців, які воюють за свою країну. Таку заяву зробили військові лідери НАТО.

Про це повідомляє Міністерство оборони США.

“Без сумніву, для Північноатлантичного альянсу розпочалася нова ера. За останні кілька місяців НАТО продемонструвало, що воно здатне швидко та ефективно змінити свою позицію. Ми здійснили найбільше зміцнення колективної оборони за ціле покоління”, – заявив голова військового комітету Альянсу адмірал Роб Бауер.

Також він зазначив, що війна президента РФ Володимира Путіна в Україні поставила нову стратегічну реальність для НАТО.

На зустрічі Роб Бауер зауважив, що НАТО похвалило Україну за готовність усіх поколінь боротися за свободу. Україна ніколи не прийме російську окупацію, а Північноатлантичний альянс підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.

“Україна боролася з російськими військовими до останнього і фактично відтіснила їх від Києва. Українці продовжують відштовхувати російські війська на Донбасі. Тому є багато уроків, які можна засвоїти з війни в Україні. Це ще раз довело важливість морального духу”, – додав адмірал Роб Бауер.