Джерело: Prozorro
Згідно з даними, замовником став Мистецький ліцей “Зміна” Дніпровського району м. Києва. Контактною особою була Ломакіна Наталія, головна бухгалтерка закладу.
7 листопада 2022 року було подано заяву на придбання і вже 30 листопада 2022 року договорі було укладено.
У документі мовиться про придбання технологічного обладнання в укриття закладу освіти (2 штуки), а саме теплової кулінарної системи та пароконвекційної печі.
Учасниками тендерну стали дві компанії – ТОВ “Торговий дім “С-Проф”, який запропонував придбати обладнання за 1 200 000 гривень та ТОВ “ВОЛИНЬ ХОЛОД” з пропозицією 1 214 000 гривень. Переможцем стала ТОВ “Торговий дім “С-Проф”.
Компанія-переможець придбала для закладу німецьку Теплову кулінарну систему Rational iVarioPro 2-S за ціною 725 700,00 грн та німецьку пароконвекційну піч Rational iCombi Pro 10-1/1 вартістю 474 300,00 грн.
- У 2023 році Дніпровська районна адміністрація Києва закупила для закладів освіти комплекти обладнання для обробки продуктів харчування в укриттях на загальну суму в розмірі 1 583 496 гривень.