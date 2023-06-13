У Дніпровському районі Києва для одного з укриттів ще у листопаді 2022 року придбали два комплекти обладнання для обробки продуктів харчування в укриттях вартість яких становить 1 450 000 гривень.

Джерело: Prozorro

Згідно з даними, замовником став Мистецький ліцей “Зміна” Дніпровського району м. Києва. Контактною особою була Ломакіна Наталія, головна бухгалтерка закладу.

7 листопада 2022 року було подано заяву на придбання і вже 30 листопада 2022 року договорі було укладено.

У документі мовиться про придбання технологічного обладнання в укриття закладу освіти (2 штуки), а саме теплової кулінарної системи та пароконвекційної печі.

Учасниками тендерну стали дві компанії – ТОВ “Торговий дім “С-Проф”, який запропонував придбати обладнання за 1 200 000 гривень та ТОВ “ВОЛИНЬ ХОЛОД” з пропозицією 1 214 000 гривень. Переможцем стала ТОВ “Торговий дім “С-Проф”.

Компанія-переможець придбала для закладу німецьку Теплову кулінарну систему Rational iVarioPro 2-S за ціною 725 700,00 грн та німецьку пароконвекційну піч Rational iCombi Pro 10-1/1 вартістю 474 300,00 грн.