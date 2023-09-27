За його його словами, атмосфера серед російських окупантів на території українського півострова стає дедалі гнітючішою, особливо після операції Сил безпеки та оборони України “Крабова пастка” у Севастополі, коли був нанесений ракетний удар по штабу чорноморського флоту росії.

«Крабова пастка» забезпечила серйозний улов. Можна констатувати, що після атаки на штаб чорноморського флоту рф дуже активно рухались автомобілі швидкої, пожежні та катафалки. Тож ситуація для окупантів тривожна, і вона такою залишатиметься для росіян повсюди в Криму, куди б вони не ховали залишки своїх кораблів, штабів чи будь-яких інших об’єктів окупаційної присутності», ― зазначив представник ГУР МО України.