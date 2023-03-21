Верховна Рада у другому читанні підтримала проєкт закону № 7606, відповідно до якого, аби отримати громадянство України, необхідно скласти іспити на знання Конституції, історії та мови.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

У своєму Telegram-каналі він зазначив, що сьогодніш під час голосування законопроєкт підтримав 281 народний обранець.

“Парламент підтримав в цілому запровадження як умови прийняття до громадянства складання іспитів з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою”, – написав він.

Проєктом Закону України, зокрема:

1) запроваджується як умова прийняття до громадянства України знання основ Конституції України, історії України;

2) переглядаються строки щодо опанування державної мови на рівні, визначеному законодавством, стосовно осіб, яких прийнято до громадянства України, як таких, що мають визначні заслуги перед Україною, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України, які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України, у тому числі які нагороджені державною нагородою, які отримали посвідку на тимчасове проживання на підставі частини двадцятої статті 4 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”;

3) унормовується, що особи вказаних категорій повинні протягом двох років з моменту прийняття до громадянства України скласти іспити з основ Конституції України, історії України, на рівень володіння державною мовою;

4) запроваджується зобов’язання для вказаних категорій осіб протягом двох років з моменту прийняття до громадянства України щодо складання іспитів з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою та подання документів про складання таких іспитів;

5) встановлюється, що невиконання зобов’язання про складання іспитів з основ Конституції України, історії України, на рівень володіння державною мовою вказаними категоріями осіб є підставою для втрати громадянства України;

6) уточнюються умови для прийняття до громадянства України дітей, а також осіб, які мають стійкі психічні, інтелектуальні порушення.

Складання іспитів з основ Конституції України, історії України здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Володіння державною мовою повинне відповідати рівню, визначеному Національною комісією зі стандартів державної мови.

У пояснювальній записці мовиться, що повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року Російської Федерації на територію України внесло корективи у ставлення держави до інституту громадянства України, зокрема щодо встановлення додаткових умов для прийняття до громадянства України.

Таким чином, уряд розробив законопроєкт стосовно запровадження іспитів з основ Конституції України, історії України, визначення рівня володіння державною мовою як умови для прийняття до громадянства України.