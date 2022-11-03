За даними українського Генштабу, для того, щоб зібрати ударне угруповання для нападу на Україну з боку Білорусі, знадобиться не менше 2-3 місяців.

Про це під час брифінгу розповів заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, повідомляє “Укрінформ”.

За його словами, на даний час на території Білорусі переміщують російських військових. Здебільшого це нещодавно мобілізовані росіяни.

“Тому ми розуміємо, що для підготовки цього ударного угруповання необхідно провести підготовку військовослужбовців, злагодження підрозділів і відповідно спланувати та визначити якісь завдання. Протягом найближчих тижнів це не очікується. Це можливо не раніше, ніж через два-три місяці”, – зауважив Громов.

Він додав, що Сили оборони ведуть стабілізаційні заходи та оборонні операції, а на Волинському, Житомирському та Київському напрямках – ситуація стабільна і жодних ознак формування наступу з боку противника не виявлено.

А от ситуація щодо створення спільного угруповання військ так званої союзної держави РФ та РБ залишається неоднозначною.

“З одного боку, заяви та дії обох сторін свідчать, що поточним завданням є відволікання уваги та безпосереднє відтягування українських військ зі сходу та півдня нашої країни на північний напрям. Проте у більш віддаленій перспективі є загроза формування угруповання, що може бути задіяне в агресії проти України”, – додав він.

Громов також наголосив, що зараз на білоруські полігони прибувають здебільшого підрозділи 1-ої танкової армії. Насамперед йдеться про 2-гу мотострілецьку дивізію, яку перекидають разом з технікою та щойно мобілізованими.

“Так, упродовж жовтня переміщено близько 1,5 тисячі залізничних платформ з озброєнням та військовою технікою, до 200 пасажирських вагонів, понад сотню вантажних вагонів з військовим майном”, — повідомив він.

Відповідаючи на запитання, чи будуть попереджені цивільні українці перед можливим наступом з території Білорусі, зокрема на Київщині, Громов зазначив, що “оборонні позиції створюються не тільки в межах Києва, а й у тих місцях, звідки ми відчуваємо намагання противника дещо ускладнити ситуацію”.

“Стосовно оповіщення населення про наступ противника, звичайно, це не буде ні для кого таємниця, але докладатимемо зусиль для того, щоб випередити противника в намаганні захоплення наших територій”, – сказав він.