Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, відвідавши східний фронт, привіз 25-й повітряно-десантній бригаді мобільну лазню. Це повністю автономний комплекс, в якому бійці можуть випрати та висушити одяг, а також прийняти душ – для цього передбачено майже дві тонни води.

Про це політик повідомив у Facebook.

Він зазначив, що це – унікальний комплекс побутового обслуговування на фронті, тут є пральні машини, сушилки, теплі приміщення, умивальник, унікальний котел, який працює на всіх видах палива. Баки, які наповнюються водою, забезпечують повну автономність, і душове відділення. Тож рота може прийняти душ на фронті.

“Наші інженери спроектували все так, щоб було, як вдома у рідної мами. Принаймні, дуже старалися, щоб так було. Усе це дозволяє зробити суворий армійський побут комфортним”, – пояснив п’ятий президент.

На фронт планують передати не менше десяти подібних комплексів. Фонд Порошенка, повідомляють у пресслужбі “ЄС” подвоює суму, зібрану небайдужими українцями для допомоги ЗСУ. А першу мобільну лазню вирішили подарувати легендарній 25-й бригаді, яка відзначилась під час контрнаступу на Харківщині та звільняла Ізюм.

Армійці, оглянувши лазню, констатують, що такий комплекс — справді незамінна річ, тут можна дуже швидко це все отримати, помити людей, попрати, висушити речі. Стоїть система, стоїть титан – воно гріється. Буквально 5 кілограмів дров і все працює.

“2 машинки Indesit 8-ми кілограмові, тобто в неї можна завантажити купу речей, вона попрала, і в сушилку їх закинули. Сушилочка, а знизу пральна машина. Найкращий варіант на цей час”, – ділять враженнями бійці.

Титан за 20 хвилин нагріває воду до 40 градусів, пояснює військовий: “тобто через 20 хвилин вже можна нормально помитися в гарячій воді. Дуже просторо. Там чотири помивочних місця. Все це працює на автоматиці – натискаєш клавішу, 20 секунд тече вода, тобто немає колосального розходу води”.