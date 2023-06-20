Джерело: Центр національного спротиву

Згідно з даними, так званий “глава” області Євгеній Баліцкий заявив про створення “народного ополчення”. Долучитись до нього можуть громадяни будь-якого віку та спеціальності.

Однак бажаючих записуватись у “добровольчі формування” немає. У зв’язку із цим не виключено, що окупанти почнуть здійснювати примусову мобілізацію, таку ж, яка вже була здійснена на окупованих територіях Донеччини та Луганщини, коли примусово мобілізовували бюджетників.

“Метою створення таких формувань є прагнення військово-політичного керівництва РФ поповнити втрати особового складу шляхом залучення місцевого населення. Зауважимо, що такі дії є міжнародним злочином, за який колаборанти понесуть покарання”, – мовиться у повідомленні ЦНС.