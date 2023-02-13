Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.
Розпочався 355 день повномаштабної російської військової агресії.
Ворог зазнає значних втрат, особливо в живій силі. Основні зусилля концентрують на проведенні наступальних операцій на сокирах Куп’янська, Лиманська, Бахмутська, Авдіївка та Новопав.
За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряникивка Харківської області; Кремінна та Білогорівка на Луганщині; Віймака, Федорівка, Васюківка, Бахмут, Іванівське та Кліщівка на Донецькій області та Залізничне на Запорізькій області.
Водночас ворог завдав 4х ракетних удари та здійснив 85х пострілів з МЛРС.
Загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України залишається високою.
Сокири Волині, Полісся, Сіверщини, Слобожанщини: суттєвих змін не було, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Від ворожих обстрілів постраждали райони 18х населених пунктів. Серед них Товстодубов, Бачівськ, Басівка і Попівка на Сумщині, Красне, Глибоке, Вовчанськ, Фіголівка, Новомлинськ і Дворічна на Харківщині.
Сокири Куп’янськ та Лиман: ворог здійснив мінометний та артилерійський обстріл 22х районів населених пунктів. Зокрема, це Кислівка, Котлярівка, Піщане та Берестове на Харківщині та Новоселівське, Макіївка, Невське, Діброва та Білогорівка на Луганщині.
Вісь Бахмут: з танків, мінометів та артилерії обстріляли, зокрема Спірне, Васюківку, Івано-Дар’ївка, Парасковіївка, Залізнянське, Часів Яр, Бахмут, Ступочки, Кліщівка. Загалом налічується 16 населених пунктів.
Сокири Авдіївка та Новопавлівка: під танковим, мінометним та артилерійським обстрілом опинилися райони 25 населених пунктів, серед яких Тоненьки, Авдіївка, Первомайський, Золота Нива, Невельський, Красногорівка, Мар’їнка, Пречистівка, Богоявленка Донецької області.
Вісь Запоріжжя: Від пожежі постраждали Времівка та Новопіль на Донеччині; Гуляйполе, Степове, Ольгівське, Новоданилівка, Новоандріївка, Мала Токмачка, Степногірськ та Чарівне на Запорізькій області та Нікополь на Дніпропетровщині.
Вісь Херсона: Херсон постраждав від ворожого артилерійського обстрілу, а також райони 20х населених пунктів, зокрема, Милове, Зміївка, Республіканець, Новокаї, Веселе, Микільське, Антонівка, Дніпровське Херсонської області.
У зв’язку з низьким рівнем забезпечення зимовою формою, з січня поточного року суттєво збільшилася кількість військовослужбовців російських окупаційних військ з ознаками обмороження. Таким чином, у медичних закладах Горлівки Донецької області кількість хворих з таким діагнозом становить до 30 відсотків усіх поранених.
Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 8х ударів по районах, де зосереджені окупанти, а також 3х ударів по позиціях зенітних ракетних систем. Наші ракетно-артилерійські підрозділи уразили 10х районів зосередження живої сили, 1х позицію протиповітряної оборони та 3х склади.
- Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Здійснює посилення свого угруповання військ на Лиманському та Бахмутському напрямках. Активно застосовує авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ.