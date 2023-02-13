Армійців розселили на території бази відпочинку "Чайка" в селі Лазурне, а заради безпеки окупантів обмежено пересування місцевих мешканців в селі.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Розпочався 355 день повномаштабної російської військової агресії.

Ворог зазнає значних втрат, особливо в живій силі. Основні зусилля концентрують на проведенні наступальних операцій на сокирах Куп’янська, Лиманська, Бахмутська, Авдіївка та Новопав.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряникивка Харківської області; Кремінна та Білогорівка на Луганщині; Віймака, Федорівка, Васюківка, Бахмут, Іванівське та Кліщівка на Донецькій області та Залізничне на Запорізькій області.

Водночас ворог завдав 4х ракетних удари та здійснив 85х пострілів з МЛРС.

Загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України залишається високою.

Сокири Волині, Полісся, Сіверщини, Слобожанщини: суттєвих змін не було, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Від ворожих обстрілів постраждали райони 18х населених пунктів. Серед них Товстодубов, Бачівськ, Басівка і Попівка на Сумщині, Красне, Глибоке, Вовчанськ, Фіголівка, Новомлинськ і Дворічна на Харківщині.

Сокири Куп’янськ та Лиман: ворог здійснив мінометний та артилерійський обстріл 22х районів населених пунктів. Зокрема, це Кислівка, Котлярівка, Піщане та Берестове на Харківщині та Новоселівське, Макіївка, Невське, Діброва та Білогорівка на Луганщині.

Вісь Бахмут: з танків, мінометів та артилерії обстріляли, зокрема Спірне, Васюківку, Івано-Дар’ївка, Парасковіївка, Залізнянське, Часів Яр, Бахмут, Ступочки, Кліщівка. Загалом налічується 16 населених пунктів.

Сокири Авдіївка та Новопавлівка: під танковим, мінометним та артилерійським обстрілом опинилися райони 25 населених пунктів, серед яких Тоненьки, Авдіївка, Первомайський, Золота Нива, Невельський, Красногорівка, Мар’їнка, Пречистівка, Богоявленка Донецької області.

Вісь Запоріжжя: Від пожежі постраждали Времівка та Новопіль на Донеччині; Гуляйполе, Степове, Ольгівське, Новоданилівка, Новоандріївка, Мала Токмачка, Степногірськ та Чарівне на Запорізькій області та Нікополь на Дніпропетровщині.

Вісь Херсона: Херсон постраждав від ворожого артилерійського обстрілу, а також райони 20х населених пунктів, зокрема, Милове, Зміївка, Республіканець, Новокаї, Веселе, Микільське, Антонівка, Дніпровське Херсонської області.

У зв’язку з низьким рівнем забезпечення зимовою формою, з січня поточного року суттєво збільшилася кількість військовослужбовців російських окупаційних військ з ознаками обмороження. Таким чином, у медичних закладах Горлівки Донецької області кількість хворих з таким діагнозом становить до 30 відсотків усіх поранених.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 8х ударів по районах, де зосереджені окупанти, а також 3х ударів по позиціях зенітних ракетних систем. Наші ракетно-артилерійські підрозділи уразили 10х районів зосередження живої сили, 1х позицію протиповітряної оборони та 3х склади.