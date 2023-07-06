Джерело: Twitter міноборони Великої Британії
За даними фахівців, у Запорізькій області оборону тримають військові 58-ої загальновійськової армії РФ, які, зазвичай, забезпечують спокій у нестабільному кавказькому регіоні РФ.
У районі Великої Новосілки 5-та загальновійськова армія і морська піхота утримують фронт. У Росії вони зазвичай базуються на відстані 7000 км від України, як баланс потужності Китаю.
Зараз оборона навколо Бахмута в основному сформована з повітряно-десантних полків, які зазвичай дислокуються на заході Росії, та зазвичай діють як елітні сили швидкого реагування на випадок напруженості з НАТО.
“Те, як РФ приймає ризики по всій Євразії, підкреслює, як війна зрушила сформовану національну стратегію Росії”, – резюмували розвідники.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що станом на 5 липня наші сили оборони потужно б‘ють ворога на сході, на деяких напрямках російські військові почали залишати позиції цілими підрозділами.