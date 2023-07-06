Британські розвідники повідомили, що задля протистояння контрнаступу ЗСУ, РФ стягнула до України військові формування фактично з усієї країни.

Джерело: Twitter міноборони Великої Британії

За даними фахівців, у Запорізькій області оборону тримають військові 58-ої загальновійськової армії РФ, які, зазвичай, забезпечують спокій у нестабільному кавказькому регіоні РФ.

У районі Великої Новосілки 5-та загальновійськова армія і морська піхота утримують фронт. У Росії вони зазвичай базуються на відстані 7000 км від України, як баланс потужності Китаю.

Зараз оборона навколо Бахмута в основному сформована з повітряно-десантних полків, які зазвичай дислокуються на заході Росії, та зазвичай діють як елітні сили швидкого реагування на випадок напруженості з НАТО.

“Те, як РФ приймає ризики по всій Євразії, підкреслює, як війна зрушила сформовану національну стратегію Росії”, – резюмували розвідники.