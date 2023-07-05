На порталі “Prozorro” розміщено 34 закупівлі на 13,45 млн грн, пов’язані з ремонтом укриттів у Солом’янському районі Києва. У більшості кошторисів зазначені ціни на будівельні матеріали значно перевищують ринкову вартість.

Джерело: програма журналістських розслідувань “Наші гроші”

Між двома фірмами, ТОВ “ОЦ Індустріальний” і ТОВ “Ремконт”, було розділено три послідовні чверті підрядів. “ОЦ Індустріальний” отримав підряди на суму 4,22 млн грн, а “Ремконт” отримав підряди на суму 5,87 млн грн.

Після аналізу найбільших восьми закупівель виявлено, що в семи випадках ціни, зазначені в кошторисах, значно перевищують ринкові ціни.

У більшості кошторисів є грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ-17. Її ринкова ціна по 46,30 грн/л, а у кошторисах її прописували за ціною від 104 до 125 грн/л.

Антимікробна грунтовка Ceresit CT 99 в магазині коштує 251 грн/л, а у кошторисах – від 340 до 408 грн/л.

У найбільшому тендері на будівництво укриттів в школі №64 Солом’янського району була застосована умова, яка ставила під сумнів участь “чужих” компаній на аукціоні замовника.

Лише фірми, які погодились отримати оплату за виконані роботи “після завершення воєнного стану в Україні + 6 місяців”, були допущені до участі в торгах. Крім того, учасники також мали надати затверджений директором школи акт обстеження підвалу. Тобто, якщо директор школи відмовився підписувати акт одному з учасників торгів, фірма не мала можливості брати участь у тендері.