Державна резиденція "Синьогора", що розташована в Карпатах, замовила вантажний автомобіль з маніпулятором для лісу.

Про це повідомляють #Букви.

11 листопада на державному порталі публічних закупівель Prozorro було оголошено тендер на закупівлю “Автомобіля-сортиментовоза КрАЗ-6233М6-500 з навісним обладнанням – гідроманіпулятором для лісу” з очікуваною вартістю 2 619 810 грн.

Наразі триває етап подання пропозицій, а вже 29 листопада відбудеться аукціон.

“Синьогора” підпорядковується Державному управлінню справами, яке входить до компетенції управління з боку Офісу Президента України.

Нагадаємо, 7 червня 2021 року Зеленський підписав указ про збереження і відновлення лісів, яким передбачається висадження 1 мільярду дерев протягом 3 років.

Раніше журналісти провели розслідування щодо святкування Президентом Зеленським та Офісом Президента дня народження Андрія Єрмака у державній резиденції “Синьогора”.