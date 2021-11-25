Про це повідомляють #Букви.
11 листопада на державному порталі публічних закупівель Prozorro було оголошено тендер на закупівлю “Автомобіля-сортиментовоза КрАЗ-6233М6-500 з навісним обладнанням – гідроманіпулятором для лісу” з очікуваною вартістю 2 619 810 грн.
Наразі триває етап подання пропозицій, а вже 29 листопада відбудеться аукціон.
“Синьогора” підпорядковується Державному управлінню справами, яке входить до компетенції управління з боку Офісу Президента України.
Нагадаємо, 7 червня 2021 року Зеленський підписав указ про збереження і відновлення лісів, яким передбачається висадження 1 мільярду дерев протягом 3 років.
Раніше журналісти провели розслідування щодо святкування Президентом Зеленським та Офісом Президента дня народження Андрія Єрмака у державній резиденції “Синьогора”.
- У травні 2021 року Володимир Омелян подав у Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) заяву проти президента Володимира Зеленського за розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах на проєкті “Велике будівництво”.
- У листопаді 2020 року #Букви повідомляли, що генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала розпорядження щодо перевірки дотримання законності при будівництві доріг в рамках програми “Велике будівництво”. президента Володимира Зеленського.
- У березні народний депутат від “Європейської Солідарності” Микола Княжицький заявив, що на “Велике будівництво” доріг 2020 року витратили у три рази більше, ніж у 2018 році.
- У квітні Державна фіскальна служба викрила підприємство, яке неодноразово ставало переможцем публічних торгів у програмі “Велике будівництво”, в ухиленні від сплати податків.