Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

Як повідомляє британська розвідка, російська артилерія продовжує завдавати ударів по району Слов’янська на Донбасі з району Ізюма на півночі та поблизу Лисичанська на сході. Ймовірно, російські війська здійснили ще кілька невеликих територіальних просувань навколо Попасної.

З боку Ізюма атаки продовжують зосереджуватися вздовж осі магістральної дороги E40. Контроль над цією трасою, яка з’єднує Донецьк із Харковом, ймовірно, є важливою метою для Росії. Причиною є те, що РФ намагається просуватися через Донецьку область – контроль над магістральною дорогою E40 значно прискорить процес.

(1/2) Russian artillery continues to strike the Sloviansk area of the Donbas from around Izium to the north and near Lysychansk to the east. Russian forces have likely made some further small territorial advances around Popasna.

