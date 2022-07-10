Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

Як повідомляє британська розвідка, російська артилерія продовжує завдавати ударів по району Слов’янська на Донбасі з району Ізюма на півночі та поблизу Лисичанська на сході. Ймовірно, російські війська здійснили ще кілька невеликих територіальних просувань навколо Попасної.

З боку Ізюма атаки продовжують зосереджуватися вздовж осі магістральної дороги E40. Контроль над цією трасою, яка з’єднує Донецьк із Харковом, ймовірно, є важливою метою для Росії. Причиною є те, що РФ намагається просуватися через Донецьку область – контроль над магістральною дорогою E40 значно прискорить процес.