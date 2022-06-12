Про це повідомив Марченко у коментарі “Радіо Свобода Крим.Реалії”.

За словами генерала-майора, навряд чи новий наступ був би успішний з боку РФ. Для того, щоб організувати новий напад на місто керівництву Росії потрібно зняти з усіх напрямків усі свої війська. Своєю чергою вони б тоді змогли спробувати прорватися великим резервом.

“Але я вам скажу, якщо вони навіть це робитимуть їм це буде важко, це не один день боїв… Практично – це утопія. Так. Будь-який командир з того боку розуміє, що якщо вони тоді з коліс не змогли це зробити, то зараз, коли там позиційна оборона, коли там пристріляна кожна ділянка, коли там все заміновано, ну – це йти в один бік”, – сказав Марченко.

Ризики можливого наступу на Миколаїв і Запоріжжя залишаються. За словами голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, російські війська мають можливості для нападу, але поки не видно перегрупування великих армій для нападу. Ситуація розвивається повільно, але події можуть відбуватися дуже швидко, додало Reuters.

Лінія фронту зараз пролягає за 20-30 км від Миколаєва, тому перебувати у місті небезпечно. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що окупанти ведуть вогонь по міській інфраструктурі з артилерії.