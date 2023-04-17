За оцінками розвідки Сполученого Королівства, для очищення України від мін, ймовірно, знадобиться щонайменше десять років.

Про це йдеться в Twitter Міноборони Великої Британії.

Як пояснили в британській розвідці, в Україні продовжують надходити щоденні повідомлення про жертви серед цивільного населення, пов’язані з мінами. Найбільш постраждалими вважаються регіони Херсонської та Харківської областей. Зокрема, території, які раніше були під окупацією Росії.

Наголошено, що з настанням весни та збільшенням кількості людей, залучених до сільськогосподарських робіт, ризик інцидентів, пов’язаних з мінами, буде збільшуватися.

Крім того, додається, що з початку російського повномасштабного вторгнення зафіксовано понад 750 осіб, які постраждали від мін. При цьому кожна восьма жертва – дитина.