Про це йдеться в Twitter Міноборони Великої Британії.
Як пояснили в британській розвідці, в Україні продовжують надходити щоденні повідомлення про жертви серед цивільного населення, пов’язані з мінами. Найбільш постраждалими вважаються регіони Херсонської та Харківської областей. Зокрема, території, які раніше були під окупацією Росії.
Наголошено, що з настанням весни та збільшенням кількості людей, залучених до сільськогосподарських робіт, ризик інцидентів, пов’язаних з мінами, буде збільшуватися.
Крім того, додається, що з початку російського повномасштабного вторгнення зафіксовано понад 750 осіб, які постраждали від мін. При цьому кожна восьма жертва – дитина.
- В Україні стартував проєкт тестування світових технологій з виявлення мін в реальних умовах, покликаний залучити світові компанії, що мають передові технології в галузі протимінної діяльності до розмінування території України.
- За оцінкою Світового банку, повний комплекс робіт із гуманітарного розмінування території України буде коштувати 37,4 млрд доларів.
- Канада виділить 7,5 мільйона канадських доларів на розмінування території України та навчання українських фахівців.
- В Україні запустять програму гуманітарного розмінування деокупованих територій. Для цього Європейський Союз залучить 25 млн євро.