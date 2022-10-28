Мер Києва Віталій Кличко заявив, що на стабілізацію ситуації з електропостачанням у місті необхідно близько 2-3 тижнів

Про це він сказав в етері програми “Факти” на телеканалі ICTV.

“Ми працюємо в екстреному режимі, тому що у нас екстрені відключення світла, які продовжуються по всіх районах. Це робить “Укренерго”. У зв’язку з великою нестачею та дефіцитом відключення коливаються приблизно від години. Ми знаємо, що у нас пікове навантаження”, — сказав Кличко.

За його словами, від 20 до 50% — це дефіцит електроенергії. Наразі цей баланс залежить від споживання, пікових навантажень тощо.

Він зауважив, що у КМДА зв’язалися з фахівцями “Укренерго”, які запевнили, що вони сподіваються протягом 2-3 тижнів усунути проблематичні моменти, пов’язані з атаками ракет та дронів, під час яких було пошкоджено системи енергозабезпечення: “Непросте завдання, але вони кажуть, що приблизно 2-3 тижні”, — наголосив мер Києва.

Також Кличко сказав, що міська влада Києва робить все можливе для повернення стабільного електропостачання.