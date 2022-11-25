У Києві з 28 листопада навчання у школах в офлайн та в онлайн режимах буде починатись о 9 годині та закінчуватися о 16.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

“Із 28 листопада навчання в школах в офлайн та в онлайн режимах буде починатись та закінчуватись у світловий проміжок дня: з 09:00 до 16:00”, – зазначили у КМДА.

А також пояснили, що застосування такого режиму необхідне для того, щоб максимально зменшити залежність шкіл від відключень електроенергії. Триватиме цей режим у столиці як мінімум до початку зимових канікул.

Проте, який графік навчання буде в наступному році, вирішуватимуть вже в січні. Ті учні, які навчаються онлайн, підключаються до уроків за можливості. Тому опрацювання тем і завдання дублюються через месенджери та електронною поштою. Повторення пройденого на наступному уроці – обов’язкове.

В КМДА зауважили, що для учнів початкових класів – до уроків та після них – працюватимуть групи подовженого дня.

Нагадаємо, що 23 листопада російські окупанти завдали масованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Ударів зазнали житлові будинки та ТЕЦ, ТЕС і електропідстанції у місті Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях.

Сьогодні, 25 листопада, у Київській міській військовій адміністрації повідомили про ситуацію у столиці України після масштабних ракетних ударів росіян по критичній інфраструктурі 23 листопада. За даними відомства, станом на ранок 25 листопада у Києві для 50% споживачів діють аварійні відімкнення електроенергії.

Варто зазначити, що наслідок пошкодження цивільної інфраструктури через ракетні обстріли РФ у Києві розгортають “Пункти незламності”.