Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.
“Із 28 листопада навчання в школах в офлайн та в онлайн режимах буде починатись та закінчуватись у світловий проміжок дня: з 09:00 до 16:00”, – зазначили у КМДА.
А також пояснили, що застосування такого режиму необхідне для того, щоб максимально зменшити залежність шкіл від відключень електроенергії. Триватиме цей режим у столиці як мінімум до початку зимових канікул.
Проте, який графік навчання буде в наступному році, вирішуватимуть вже в січні. Ті учні, які навчаються онлайн, підключаються до уроків за можливості. Тому опрацювання тем і завдання дублюються через месенджери та електронною поштою. Повторення пройденого на наступному уроці – обов’язкове.
В КМДА зауважили, що для учнів початкових класів – до уроків та після них – працюватимуть групи подовженого дня.
Нагадаємо, що 23 листопада російські окупанти завдали масованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Ударів зазнали житлові будинки та ТЕЦ, ТЕС і електропідстанції у місті Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях.
Сьогодні, 25 листопада, у Київській міській військовій адміністрації повідомили про ситуацію у столиці України після масштабних ракетних ударів росіян по критичній інфраструктурі 23 листопада. За даними відомства, станом на ранок 25 листопада у Києві для 50% споживачів діють аварійні відімкнення електроенергії.
Варто зазначити, що наслідок пошкодження цивільної інфраструктури через ракетні обстріли РФ у Києві розгортають “Пункти незламності”.
- Станом на 11:00 25 листопада виробники електроенергії забезпечили понад 70% потреб споживання по всій території України.
- Найскладніший етап після ракетної атаки РФ українська енергосистема вже пройшла, зараз всі області України вже заживлені.
- Речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій полковник служби цивільного захисту Олександр Хорунжий зазначив, що по всій території нашої країни силами підрозділів служби розгорнули більш як 940 “Пунктів незламності”.