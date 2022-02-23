Про це повідомляє Міністерство охорони і здоров’я.
Тепер громадянам України не потрібно буде встановлювати додаток “Вдома”. Те саме стосується тих, хто повернувся до країни, але не має документа про щеплення, негативного тесту на COVID-19 чи довідки про одужання.
Українцям для перетину держкордону не потрібно мати “жовтий” чи “зелений” COVID-сертифікат. Зокрема йдеться про результати тестування на COVID-19 чи сертифікат про одужання від коронавірусу. Також скасували заборону на перетин кордону іноземцям з країн Південної Африки.
Раніше коронавірусне обмеження встановили через стрімке поширення нового варіанту коронавірусу Omicrom. Українці, які перебували поза кордоном понад сім днів, мали обов’язкового самоізолюватися.
- Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов повідомив про запровадження надзвичайного стану по всій країні, окрім Донецької та Луганської областей. Проте президент України Володимир Зеленський зазначив, що воєнний стан поки що не варто вводити.
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що в Україні планують запровадити надзвичайний стан (НС) для більш ефективної роботи силових структур.
- Цей особливий правовий режим вводять лише за наявності загрози безпеці, тому цей формат має певні терміни та можливі заборони.
- Державна прикордонна служба України (ДПСУ) попередила про запровадження додаткових режимних обмежень у районах України, які межують з Росією, Білоруссю, тимчасово окупованою територією Донбасу та прилягають до морського узбережжя.