Для громадян України, які повертаються з-за кордону, спростили правила в'їзду через раніше встановлені коронавірусні обмеження. Тепер не потрібно пред’являти COVID-сертифікати та йти на самоізоляцію.

Про це повідомляє Міністерство охорони і здоров’я.

Тепер громадянам України не потрібно буде встановлювати додаток “Вдома”. Те саме стосується тих, хто повернувся до країни, але не має документа про щеплення, негативного тесту на COVID-19 чи довідки про одужання.

Українцям для перетину держкордону не потрібно мати “жовтий” чи “зелений” COVID-сертифікат. Зокрема йдеться про результати тестування на COVID-19 чи сертифікат про одужання від коронавірусу. Також скасували заборону на перетин кордону іноземцям з країн Південної Африки.

Раніше коронавірусне обмеження встановили через стрімке поширення нового варіанту коронавірусу Omicrom. Українці, які перебували поза кордоном понад сім днів, мали обов’язкового самоізолюватися.